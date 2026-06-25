Weckerzeiten, WLAN-Zugänge, sogar iMessage-Chats: Der Wechsel von iPhone zu Android wird mit Android 17 deutlich einfacher. Warum das so ist, wie das geht - und wer noch warten muss.

Die Android-Switch-App macht den Umzug vom iPhone zu einem Android-Gerät leichter. Christin Klose/dpa-tmn





Von Apples iOS zu Android umziehen? Das ist nicht unmöglich, sondern wird tatsächlich immer einfacher. Aktuell hat Google mit der neuen Android-Version 17 den Umzug von einem iPhone zu einem Android-Gerät weiter erleichtert.

Es können nun deutlich mehr Daten einfach mitgenommen und übertragen werden als zuvor – und das nicht nur per Kabel, sondern auch drahtlos per WLAN, ohne Kompromisse.

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Im Android-Betriebssystem ist dafür eine App namens Android Switch verantwortlich, die fest zum System gehört und nicht extra installiert werden muss. Apple hatte die Weichen für einen erweiterten Datentransfer bereits im Februar mit der iOS-Version 26.3 gestellt.

Viele, viele Daten – die automatisch mit umziehen

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Und um diese Daten geht es:

Passwörter

Passkeys

WLAN-Anmeldedaten

Wecker (eingestellte Alarmzeiten in der Uhr-App)

SMS- und RCS-Nachrichten (auch verschlüsselt)

iMessage-Chats einschließlich Gruppenchats, Reaktionen, Sticker und Threads. Achtung: Nach dem Datentransfer iMessage und Facetime auf dem alten iPhone ausschalten; alternativ geht das auch online unter «Selfsolve.apple.com/deregister-imessage»

Hintergrundbilder, Bildschirmdesigns und diverse Einstellungen

Dateien und Ordner

Kalender-Anhänge

Anrufverlauf

Anhänge und Labels von Apple Notes

eSIMs (wenn der Mobilfunkanbieter dies unterstützt)

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Apps werden nicht übertragen - Neuinstallation nötig

Apps müssen ansonsten aber weiterhin neu installiert werden. Das gilt auch für WhatsApp, das aber innerhalb der App eine Übertragungsfunktion anbietet.

Das neue Android Switch läuft derzeit schon auf einem kleinen Teil der Android-17-Geräte und wird in den nächsten Wochen und Monaten weiter ausgerollt.

Android 17: Wer hat es, wann kommt es?

Android 17 ist aber ohnehin erst auf Pixel-Mobilgeräten von Google angekommen, die noch Android-Updates erhalten. In den Einstellungen unter „System/Softwareupdates/Systemupdate“ kann man nachschauen, ob die Aktualisierung bereits vorliegt. Alternativ wartet man einfach, bis das Smartphone einen benachrichtigt.





Besitzer anderer Android-Smartphones oder -Tablets müssen sich noch gedulden, bis der Hersteller Android 17 für die eigenen Geräte angepasst hat. Hier sind die Updates im weiteren Jahresverlauf zu erwarten. (dpa/mp)