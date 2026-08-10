An den Küsten in Deutschland gilt oft eine strenge Trennung zwischen Badegästen mit und ohne Hund. In Dänemark hingegen gilt ein völlig anderes Prinzip.

Ein Hund liegt am Strand von Rømø in Dänemark. picture alliance / nordphoto GmbH | nordphoto GmbH / Kokenge

Wer in Deutschland mit einem Hund an die Nord- oder Ostsee reist, sieht sich häufig mit einer aufwendigen Urlaubsplanung konfrontiert. Die Realität an vielen deutschen Küsten ist in der Hauptsaison von Verboten und strengen Verordnungstexten geprägt. Zwischen Mai und Oktober gilt an den Hauptabschnitten meist ein striktes Hundeverbot, sodass Halter auf speziell ausgewiesene Hundestrände ausweichen müssen.

Diese Abschnitte liegen jedoch oft am äußersten Rand der Gemeinden. Da sich dort viele Tiere auf engem Raum begegnen, kommt es nicht selten zu Stress für Mensch und Tier. Wer die unsichtbare Grenze zum regulären Badestrand überschreitet, muss zudem mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Freiheit an dänischen Küsten statt strenger Sonderzonen

Anzeige

Hinter der dänischen Grenze zeigt sich ein anderes Bild für Urlauber mit Vierbeiner. Die dänische Philosophie basiert auf Gelassenheit und Koexistenz statt strikter Ausgrenzung. Das Wort Hundeverbot oder entsprechende Piktogramme mit einem durchgestrichenen Hund sucht man an den weiten Sandstränden der West- und Ostküste vergeblich, da es dort schlicht keine separaten Zonen gibt.

Egal, ob auf Rømø, in Blåvand oder in Nordjütland, in Skagen: Hunde dürfen überall mit an die Wasserlinie genommen werden. Die einzige Bedingung für das friedliche Miteinander an den Stränden ist eine einfache und unkomplizierte Spielregel, die fest im dänischen Naturschutzgesetz verankert ist.

Anzeige

Im Sommer ja, im Winter nein: Die Leinenpflicht im dänischen Naturschutzgesetz

Damit das System im Sommer reibungslos funktioniert, setzt Dänemark auf eine zeitlich begrenzte Leinenpflicht. Vom 1. April bis zum 30. September müssen Hunde am Strand zwingend an der Leine geführt werden. An einer langen Schleppleine können die Tiere dennoch im Wasser toben, ohne andere Badegäste oder Familien zu stören.

Anzeige

Vom 1. Oktober bis zum 31. März fällt diese Pflicht im Winterhalbjahr komplett weg. In diesem Zeitraum dürfen die Vierbeiner an den dänischen Stränden frei laufen und im Sand spielen, sofern sie von ihren Besitzern verlässlich abrufbar sind, wie aus der dänischen Hundegesetzgebung hervorgeht, die unter anderem das dänische Außenministerium auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.

Wichtige Regeln für die Einreise mit Hund nach Dänemark 2026

Für eine reibungslose Einreise müssen Hundehalter einige Dokumente mitführen und medizinische Vorgaben beachten. Der Hund benötigt einen gültigen EU-Heimtierausweis, einen Mikrochip sowie eine nachweisbare Tollwutimpfung, die mindestens 21 Tage alt sein muss. Für insgesamt 13 Hunderassen sowie deren Mischungen ist die Einreise nach Dänemark allerdings verboten.

Wer seinem Vierbeiner auch im Sommer den vollen Freilauf ohne Leine gönnen möchte, kann die sogenannten „Hundeskove“ nutzen. Von diesen speziell eingezäunten Hundewäldern gibt es in Dänemark Hunderte, die weitläufig in die Natur integriert sind. Zudem gehört das Aufsammeln von Hinterlassenschaften zum guten Ton, weshalb Kotbeutelspender an fast jedem Strandübergang bereitstehen.