Der Frühling wirkt schon fast sommerlich – doch nachts droht noch Frost. Für Paprika, Tomaten, Basilikum und Geranien kann das gefährlich werden. Was Hobbygärtner bis zu den Eisheiligen beachten sollten.

Zusammenfassung:

Trotz teilweise schon sommerlichem Frühling droht weiterhin Nachtfrost.

Empfindliche Pflanzen wie Tomaten und Basilikum sind besonders gefährdet.

Warten bis nach den Eisheiligen (11. bis 15. Mai) ist ratsam.

Im März und April wurde in vielen Gärten schon fleißig gepflanzt. Im Mai sollen nun auch empfindliche Sorten in die Erde. Doch trotz warmem Frühjahr gilt: Besser erst nach den Eisheiligen(11. bis 15. Mai) pflanzen. Dazu rät Gartenbauexperte Lutz Popp vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege (BLGL).

Eisheilige: Warum Nachtfrost jetzt noch gefährlich ist

Auch wenn sich vielerorts der Frühsommer bereits gezeigt hat, sollte die Bauernregel als Orientierung dienen. Denn bis Mitte Mai kann es in vielen Regionen Deutschlands noch Nachtfrost geben.

In klaren Nächten können die Temperaturen in Bodennähe deutlich sinken. Werden Paprika, Tomaten und andere empfindliche Jungpflanzen zu früh ins Beet gesetzt, können sie binnen weniger Stunden Schaden nehmen.

Eisheilige lieber abwarten: Diese Pflanzen sind besonders empfindlich

Vor allem wärmeliebende Pflanzen reagieren anfällig auf späte Kälteeinbrüche. Dazu zählen Gurken, Tomaten, Zucchini, Chili, Paprika und Basilikum. „Gerade bei Tomaten zeigt sich jedes Jahr, wie schnell ein früher Pflanztermin zum Problem werden kann“, sagt Popp.

Auch Balkonpflanzen wie Petunien oder Geranien tun sich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt schwer. Sie sollten deshalb ebenfalls erst nach Mitte Mai dauerhaft nach draußen.

Vorgezogene Pflanzen langsam abhärten

Wer Pflänzchen drinnen vorgezogen hat, lässt sie am besten zunächst noch auf der Fensterbank. Nur tagsüber dürfen sie laut Nabu Berlin schon mal an die frische Luft. So können sich die Pflanzen langsam an die Bedingungen draußen gewöhnen. Dauerhaft ins Freie sollten sie aber erst, wenn die Frostgefahr vorbei ist.

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Nach den Eisheiligen zu pflanzen, hat laut Lutz Popp noch einen weiteren Vorteil. Durch die beständigeren Temperaturen wachsen viele Pflanzen zügiger. Der vermeintliche Vorsprung von früher gesetzten Pflanzen ist dadurch schnell wieder aufgeholt.

So schützt man Pflanzen vor Frost

Wer trotz Frostgefahr schon vor Mitte Mai pflanzen möchte, sollte empfindliche Pflanzen nachts gut schützen. Möglich ist das etwa mit kleinen Folientunneln, Folienhauben oder Gartenvlies.

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Balkonpflanzen sollten bei einer Frostwarnung an einen geschützten Ort gestellt werden. Oder sie kommen vorübergehend wieder nach drinnen. (dpa/mp)