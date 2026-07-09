Gebraten, gebacken, frittiert: Kochbananen sind woanders Grundnahrungsmittel – und schmecken ganz anders als die süßen Bananen aus dem Supermarkt. Was steckt hinter dem Trend zur herzhaften Banane?

Kochbananen gehören in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zu den Grundnahrungsmitteln – ob gebraten, gekocht oder frittiert schmecken sie deutlich herzhafter als klassische Bananen. picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi

Länglich, leicht gebogen, die Schale meist etwas grüner, aber oft mit braunen bis schwarzen Flecken: Die Kochbanane, auch Gemüse- oder Mehlbanane genannt, ist größer und kantiger als die weitverbreitete gelbe Obstbanane. Doch was kann man aus ihr alles machen?

In vielen tropischen und subtropischen Regionen Latein- und Südamerikas, Afrikas und Asiens gehören Kochbananen zu den Grundnahrungsmitteln und werden ähnlich wie Kartoffeln zubereitet, erklärt die Verbraucherzentrale Bayern (VZB). Im Gegensatz zur süßen Obstbanane sind grüne Kochbananen eher säuerlich und herb – weshalb man sie überwiegend gegart isst.

Weniger süß, perfekt für Currys und Eintöpfe

Anzeige

„Während sie reifen, wird ein Teil der Stärke zu Zucker umgewandelt. Dadurch schmecken sie zwar etwas süßer, bleiben aber deutlich weniger süß als Bananen“, sagt Katharina Holthausen, Ernährungsexpertin bei der VZB. Reife Kochbananen werden meist gedämpft, gebraten, gebacken oder frittiert.

So passen sie etwa gut zu karibischen und afrikanischen Currys und Eintöpfen. Aus getrockneten grünen Kochbananen lässt sich zudem Mehl herstellen. Dieses eignet sich etwa als glutenfreier Ersatz für Menschen mit Zöliakie.

Anzeige





Die Ernährungsexpertin erinnert aber auch daran, dass die Früchte einen langen Transportweg hinter sich haben. Deshalb ist ihre Klimabilanz schlechter als etwa die von heimischen Kartoffeln. Wie andere exotische Früchte sollte man sie deshalb bewusst genießen und auf ihre Herkunft achten, so Holthausen. (dpa/mp)