Die Weihnachtsgans ist verbrannt: Wie Sie jetzt den Heiligabend retten

Es passiert in den besten Familien. Einmal zu lange mit der Schwiegermutter diskutiert, einmal kurz „nur die Nachrichten checken“ – und schon steigt aus dem Ofen ein verdächtiger Geruch. Die Weihnachtsgans? Verbrannt. Schwarz. Ein Fall für die Pathologie. Was nun?

Erstmal: Keine Panik! Weihnachten ist noch lange nicht verloren. Und ganz ehrlich – wer an Heiligabend nicht mindestens eine kleine Katastrophe erlebt, feiert nicht richtig. Hier kommen die besten Strategien, wie Sie aus einem kulinarischen Totalschaden noch ein gelungenes Fest machen.

1. Sofortmaßnahme: Lüften, Lächeln, Weiteratmen

Bevor jemand schreit oder in Tränen ausbricht: Fenster auf, Alarm aus, Ofen schließen. Ein paar Kerzen oder Räuchermännchen an – niemand wird merken, dass der Duft in Wahrheit von der ehemals stolzen Gans stammt.

Tipp: Ein geübtes „Das gehört so, ist ein traditionelles Rezept!“ kann in den ersten Minuten wahre Wunder wirken.

2. Plan B: Die Rettung per Lieferdienst

Hamburg ist ein kulinarisches Paradies – selbst am 24. Dezember. Viele Restaurants bieten Festtagsmenüs zur Abholung oder Lieferung an. Kein Mensch muss wissen, dass die Weihnachtsgans nicht von Ihnen stammt.

Geht fast immer:

Weihnachtsmenü to-go aus Restaurants (viele Küchen haben bis zum frühen Abend geöffnet)

Asiatische, indische und orientalische Restaurants – oft auch an Feiertagen offen

Das Ganze hübsch auf Ihrem eigenen Geschirr anrichten und voilà: „Hausgemacht!“ – nur eben nicht von Ihnen.

Viele Restaurants liefern an Heiligabend festliche Menüs - auch die klassische Weihnachtsgans. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas Viele Restaurants liefern an Heiligabend festliche Menüs – auch die klassische Weihnachtsgans.

3. Improvisation ist Königsdisziplin: Das Heiligabend-Ersatzmenü

Keine Lust auf Lieferdienste? Dann wird improvisiert. Und zwar mit Stil. Alles, was Sie brauchen, ist ein Kühlschrank, der nicht komplett leer ist.

Kreative Alternativen:

Pasta Deluxe: Nudeln, Sauce, Gänseklein, denn meist ist die Gans ja nur außen verbrannt – nennen Sie es „Weihnachts-Bolognese“.

Nudeln, Sauce, Gänseklein, denn meist ist die Gans ja nur außen verbrannt – nennen Sie es „Weihnachts-Bolognese“. Suppenwunder: Jede Gemüsesuppe wirkt mit einem Schuss Sahne plötzlich wie Haute Cuisine. Oder wie wäre es mit einer Gänsesuppe?

Jede Gemüsesuppe wirkt mit einem Schuss Sahne plötzlich wie Haute Cuisine. Oder wie wäre es mit einer Gänsesuppe? Würstchen mit Kartoffelsalat: Ein echter Weihnachtsklassiker, dessen Zutaten Sie für den Notfall parat haben sollten. Die Reste gibt es dann zum Raclette an Silvester.

Ein echter Weihnachtsklassiker, dessen Zutaten Sie für den Notfall parat haben sollten. Die Reste gibt es dann zum Raclette an Silvester. Bratkartoffeln & Spiegelei: In Krisenzeiten gilt: Einfach, ehrlich, großartig.

Sie müssen das alles nur selbstbewusst servieren. Weihnachten ist schließlich eine Frage der Haltung – und nicht der Garstufe.

Alternativ servieren Sie den Braten, den Sie für den 1. oder 2. Weihnachtstag eingeplant hatten und besorgen für diese Termine etwas Neues. Denn die Supermärkte am Flughafen Hamburg, am Hauptbahnhof und am Bahnhof Altona sind zwar an Heiligabend nur bis nachmittags geöffnet. An den beiden Weihnachtsfeiertagen können sie hier jedoch nochmal Nachschub für’s Fest besorgen.

4. Festliche Stimmung stärken – unabhängig vom Essen

Zur Not besteht Weihnachten immer noch aus: Musik, Lichtern, lieben Menschen und Geschenken, die hoffentlich nicht auch verbrannt sind. Also: Playlist an, Wein auf, Bescherung vorziehen. Wenn alle lachen, ist das Essen schnell vergessen.

5. Bonus-Tipp für nächstes Jahr: Back-up-Weihnachtsgans einplanen

Es klingt verrückt, aber: Manche Menschen frieren eine zweite Gans ein – „für alle Fälle“. Wer das zu übertrieben findet, sollte – siehe oben – zumindest einen Plan B in der Tasche haben. Und vielleicht, nur vielleicht: einen simplen Küchenwecker.

Schlussendlich ist eine verkohlte Weihnachtsgans kein Weltuntergang, sondern ein Startschuss für Kreativität, Humor und familiären Zusammenhalt. Ob Lieferdienst, Pasta-Notfallprogramm oder das große gemeinsame Gelächter: Weihnachten lässt sich immer retten.

Und ganz ehrlich: In ein paar Jahren spricht niemand mehr über die perfekte Gans. Aber über „den Abend, an dem wir die Weihnachtsgans beerdigen mussten“ – darüber lachen alle noch jahrelang.