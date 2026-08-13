Schockverliebt? Vom B-Plan bis zum Kleingedruckten – ein Hamburger Experte für Baufinanzierung erklärt, was vor dem Kauf einer Ferienimmobilie wichtig ist.

Jederzeit Urlaub machen in den eigenen vier Wänden? Und im Ruhestand ganz in den Sehnsuchtsort ziehen? Beim Kauf einer Ferienimmobilie gibt es ein paar Fallstricke (Symbolbild). picture alliance / CHROMORANGE | Alexander Bernhard

Ein eigenes Appartement in St. Peter-Ording, ein kleines Haus an der Ostsee oder eine Ferienwohnung an der Mecklenburgischen Seenplatte: Das klingt nach Freiheit, Altersvorsorge und Urlaub, wann immer man Lust hat. Doch der Traum von der eigenen Ferienimmobilie kann schnell teuer werden – vor allem, wenn Käufer sich von Emotionen treiben lassen. Ole Sander, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Hamburg, erklärt, worauf es ankommt.

1. Vorsicht vor Schönrechnerei

Wer eine Ferienimmobilie kauft, gehört laut Sander meist zu einer von zwei Gruppen. Die einen kaufen aus emotionalen Gründen: Sie lieben einen Ort, verbringen dort ohnehin viele Wochenenden oder Ferien – und wollen dort irgendwann vielleicht mehr Zeit verbringen. „Ein Kundenpaar von mir war total verliebt in St. Peter-Ording“, erzählt Sander. Für die beiden war die eigene Wohnung kein Renditeobjekt, sondern vor allem ein persönlicher Rückzugsort. Vermietet wurde die Wohnung nur gelegentlich, um die Finanzierungskosten etwas abzufedern.

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Die zweite Gruppe denkt nüchterner: Ferienwohnung als Kapitalanlage, Rendite im Blick, Eigennutzung zweitrangig. Beide Modelle können funktionieren. Entscheidend ist aber, dass Käufer ehrlich zu sich selbst sind. Wer ein Herzensprojekt kauft, sollte es nicht schönrechnen wie ein Investment.

2. Lage ist wichtig – aber der Bebauungsplan noch wichtiger

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Wie bei jeder Immobilie gilt: Lage, Lage, Lage. Bei Ferienobjekten kommt aber ein entscheidender Punkt hinzu: Was steht im Bebauungsplan? Denn der kann die Freiheit des stolzen Eigentümers massiv einschränken: Ist das Objekt als reines Ferienobjekt ausgewiesen, darf es nicht als Erst- oder Zweitwohnsitz genutzt werden – weder von den Eigentümern noch von Dauermietern.

Wer also seinen Ruhestand an seinem Sehnsuchtsort plant, kann plötzlich vor verschlossener Tür stehen – im eigenen Haus. Auch Banken sind bei reinen Ferienimmobilien zurückhaltender. „Der Kreis der Banken, die diese Objekte finanzieren, ist kleiner“, sagt Sander. Der Grund: Ein reines Urlaubsdomizil lässt sich schlechter weiterverkaufen als eine Immobilie, die auch als normaler Wohnsitz taugt.

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Ole Sander, Leiter der Hamburger Niederlassung des Finanzdienstleisters Dr. Klein Dr. Klein Privatkunden AG

3. Ferienparks können bequem sein – aber in den Verträgen lauern Tücken

Besonders tückisch können Ferienparks sein. Auf den ersten Blick klingt das attraktiv: Betreiber verwalten die Wohnung und sorgen für steten Nachschub an Urlaubsgästen – sehr bequem für die Eigentümer. Doch oft ist genau geregelt, wie lange sie selbst in ihrer Unterkunft wohnen dürfen.

Sander rät deshalb: Unbedingt prüfen, was man wirklich kauft. „Beim Erwerb einer Immobilie in einem Ferienpark sollten Kaufinteressierte darauf achten, dass sie das Volleigentum an dem Objekt erwerben.“ Denn manchmal werden nur Anteile erworben – etwa an einer Betreiberfirma. Das ist komplizierter, schwerer zu finanzieren und später schlechter zu verkaufen als eine abgeschlossene Wohnung mit eigenem Grundbucheintrag.

4. Die Bank rechnet vorsichtig – und das sollten Käufer auch

Bei der Finanzierung ist der Traum vom Ferienhaus schnell vorbei. Banken bewerten Ferienimmobilien laut Sander meist konservativ, ähnlich wie klassische Eigenheime. Käufer müssen mehr Eigenkapital mitbringen. Und: Mieteinnahmen beeindrucken Banker bei der Finanzierung von Urlaubsdomizilen wenig.

Der Grund ist simpel: Ferienvermietung schwankt. Im Sommer kann die Wohnung ausgebucht sein, ab Herbst steht sie vielleicht leer. „Aufgrund dieser Schwankungen verlangen Banken häufig, dass Kundinnen und Kunden sich die Finanzierung auch ohne die Mieteinnahmen leisten können“, sagt Sander. Genau das ist der wichtigste Stresstest: Wenn Kreditrate, Hausgeld, Instandhaltung, Energie, Reinigung und Leerstand auch ohne zahlende Gäste zu stemmen sind, wird der Kauf solide.

5. Ferienvermietung ist kein Selbstläufer

Eine Ferienwohnung bringt zwar oft höhere Einnahmen pro Nacht als eine normale Mietwohnung. Dafür ist das Geschäft unsicherer und aufwendiger. Gäste wechseln ständig, die Ausstattung leidet stärker, Reinigung und Verwaltung kosten Geld. Unliebsame Mieter bleiben zwar nur kurz – aber Einnahmen können von Monat zu Monat stark schwanken.

Bei einer dauerhaften Vermietung sind die Einkünfte meist planbarer. Dafür gelten Mieterschutzregeln, energetische Pflichten und langfristige Bindungen. Sander warnt außerdem: In wirtschaftlich angespannten Zeiten sparen Menschen eher am Urlaub als an der regulären Miete. Der Ferienmarkt ist deshalb weniger berechenbar als der normale Wohnungsmarkt.

Fazit des Experten: Ein Ferienhaus kann sich lohnen – als langfristige Anlage, Altersvorsorge oder geliebter Rückzugsort. Gefährlich wird es, wenn Käufer ihre eigenen Nutzungsmöglichkeiten nicht prüfen, Mieteinnahmen zu optimistisch kalkulieren oder sich die Finanzierung nur bei perfekter Auslastung leisten können.