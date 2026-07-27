Kaum eine Farbe berührt Menschen so tief wie Blau. Sie erinnere uns an Urlaub, an Weite, an Freiheit, sagt ein Experte. Aber warum ist das so?

Strand und Meer – das genießen in den Sommerferien viele Urlauber. Doch warum fasziniert das Meer so sehr, dass viele Menschen da immer wieder hinwollen?

Warum finden wir schon den Gedanken an das azurblaue Meer oft so schön?

Das liege an Mechanismen im Gehirn, die bei einem bestimmten Blauton das Erlebnis „Meer“ wieder aufrufen können, sagt Axel Buether von der Bergischen Universität Wuppertal. „Die Farbe wirkt dann wie ein äußerer Trigger – ähnlich wie eine Melodie oder ein vertrauter Geruch“, erläutert der Farbpsychologe.

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„Wir sehen nicht nur Blau und denken ans Meer, sondern erinnern uns auch körperlich an das Schwimmen, an sommerliche Erholung und an schöne Erlebnisse.“ Das könne für einen Moment glücklich machen.

Und warum ausgerechnet die Farbe Blau?

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Blau sei in der Natur vor allem die Farbe des Himmels, des Wassers und der Ferne, sagt Buether. „In unserer Wahrnehmung tritt also etwas zurück, öffnet den Raum und vermittelt Weite“, führt der Experte aus. Deshalb würden viele Menschen Blau mit Ruhe, Freiheit und Vertrauen verbinden.

Und das gilt demnach nicht nur für Europa: „Blau gehört weltweit zu den am positivsten konnotierten Farben und ist international die Lieblingsfarbe besonders vieler Menschen“, sagt Buether. Blau sei eine Sehnsuchtsfarbe, von der es viele Varianten gebe: „Meerblau wirkt frisch, feucht oder eisig. Azurblau weckt friedliche Assoziationen. Ultramarinblau kann etwas Wehmut hervorrufen.“

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Das zeige sich auch in kulturellen Bildern und Religionen. „Es ist sicher kein Zufall, dass Maria im Christentum häufig blaue Kleidung trägt“, vermutet Buether. Und schon die alten Ägypter hätten das tiefblaue Gestein Lapislazuli für Schmuck, Kultgegenstände und Grabbeigaben verwendet.

Welche Rolle spielen Farben generell in unserem Leben?

Sie spielen eine größere Rolle, als uns oft bewusst ist. Sie beeinflussen, wie wir wahrnehmen, fühlen, uns orientieren und auch, wie wir uns entscheiden – etwa beim Blick auf eine Ampel. „Farben können körperliche Zustände beeinflussen, Stimmungen erzeugen und Bedeutungen vermitteln“, sagt der Wissenschaftler Buether.

Wichtig seien aber nicht nur festgelegte Bedeutungen – Rot an der Ampel heißt Stopp! –, sondern auch individuelle persönliche Erfahrungen. Das betrifft auch die „Sehnsuchtsfarbe“ Blau, die mitunter negativ besetzt sein kann. „Wenn uns ein blaues Auto angefahren hat, kann die Farbe Panik auslösen. Das gilt ebenso für Todesangst auf dem Meer“, nennt der Farbpsychologe konkrete Beispiele.

Wie nehmen wir überhaupt Farben wahr?

„Farben sind keine rein physikalischen Eigenschaften, sondern entstehen erst durch die Verarbeitung von Lichtreizen in unserem Gehirn“, erläutert der Forscher. „Draußen gibt es Materie und elektromagnetische Strahlung – die wahrgenommene Farbe entsteht in uns.“

Der Wissenschaftler zieht eine Parallele zur Sprache: Bei der gebe es zunächst nur Schallwellen. Erst im Gehirn würden daraus Wörter, Sätze und Bedeutungen.