Slack, Teams und Co. sind im Job praktisch – doch oft landen dort auch private Nachrichten. Ein Arbeitsrechtler erklärt, wann der Chef mitlesen darf und wann nicht.

Dienst-Messenger werden längst nicht nur für Berufliches genutzt. Aber wie privat sind die privaten Konversationen? Oliver Berg/dpa/dpa-tmn

Kleine Verabredung zur Mittagspause, ein schneller Austausch über neue Kolleg:innen oder auch mal eine Lästerei: Dienst-Messenger werden im Arbeitsalltag längst nicht nur für Berufliches genutzt. Doch wie privat sind Chats über Slack, Teams oder andere Programme wirklich?

Grundsätzlich gilt: Private Nachrichten über Dienstprogramme sind nicht automatisch verboten. Der Arbeitgeber kann die Privatnutzung aber ausdrücklich untersagen – etwa per Arbeitsanweisung oder Betriebsvereinbarung.

Dienst-Messenger kontrollieren: Was Arbeitgeber verbieten dürfen

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„Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Privatnutzung durch Arbeitsanweisungen oder Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zu untersagen“, sagt Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln.

Wer also nicht genau weiß, welche Regeln im eigenen Betrieb gelten, sollte nachfragen. Oder den Dienst-Messenger sicherheitshalber nur für berufliche Zwecke nutzen. Denn wenn private Nutzung verboten ist, darf der Arbeitgeber das auch kontrollieren, erklärt Görzel. Bei Verstößen droht zunächst eine Abmahnung. Kommt es wiederholt zu Fehlverhalten, kann sogar eine Kündigung ausgesprochen werden.

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Transparenz ist Pflicht

Damit eine Kontrolle zulässig ist, müssen Beschäftigte transparent informiert werden. Der Arbeitgeber muss also klar mitteilen, in welcher Art und in welchem Umfang kontrolliert wird. Ohne eine solche transparente Mitteilung darf nur in Ausnahmefällen überwacht werden. Etwa dann, wenn ein schwerwiegender Verdacht besteht – zum Beispiel auf eine begangene Straftat.

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Anders sieht es aus, wenn private Nutzung der Messengerdienste erlaubt ist. Dann darf der Arbeitgeber die Chats grundsätzlich nicht überwachen.

Dienst-Messenger kontrollieren: Wann Ausnahmen gelten

Auch bei erlaubter Privatnutzung gibt es Ausnahmen. Besteht der Verdacht auf eine Straftat oder eine schwerwiegende Pflichtverletzung, kann eine Kontrolle zulässig sein. Sie muss dann aber verhältnismäßig und offen erfolgen. Außerdem muss sie in Anwesenheit des Beschäftigten und eines Datenschutzbeauftragten stattfinden, erklärt Görzel.

Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat, muss auch dieser hinzugezogen werden.

Volker Görzel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln. Er leitet außerdem den Fachausschuss Betriebsverfassungsrecht und Mitbestimmung im Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA). (dpa/mp)