Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir in unserem Hack-Check.

Lässt sich eine Chipstüte mit Hilfe eines Messers und eines Feuerzeugs wieder schließen? Christin Klose/dpa-tmn

Chips schmecken am besten knusprig. Damit das auch nach dem Öffnen so bleibt, sollte die Tüte wieder luftdicht verschlossen werden. Doch was tun, wenn keine Verschlussklammer zur Hand ist?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine geöffnete Chipstüte mithilfe eines Messers und eines Feuerzeugs wieder versiegeln lassen.

Doch wie wir wissen, stehen im Internet nicht nur schlaue Dinge. Deshalb haben wir den Versiegelungs-Tipp für Chipstüten in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

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Schritt 1: Die geöffnete Chipstüte um das Messer legen. Christin Klose/dpa-tmn Schritt 2: Mit dem Feuerzeug über die gefaltete Kante der Chipstüte gehen. Christin Klose/dpa-tmn Wichtig: Nicht zu lange mit der Flamme an einer Stelle bleiben, sonst schmilzt der Kunststoff durch. Christin Klose/dpa-tmn Fazit: Es funktioniert - die Chiptüte ist versiegelt. Christin Klose/dpa-tmn

Und so geht's: Die offene Chipstüte über die Messerkante falten. Dann mit einem Feuerzeug langsam an der Kante entlangfahren, sodass die Hitze die Tüte wieder verschließt.

Fazit: Der Hack funktioniert – die Tüte ist wieder verschlossen. Allerdings ist etwas Vorsicht gefragt. Wer die Flamme zu lange an einer Stelle hält, riskiert, dass der Kunststoff schmilzt und die Verpackung beschädigt wird. (dpa/mp)