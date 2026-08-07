Ratgeber

Chipstüte ohne Clip verschließen? Der Lifehack im Test

Geöffnete Chipstüte, Messer und Feuerzeug auf dem Tisch zum Verschließen.
Lässt sich eine Chipstüte mit Hilfe eines Messers und eines Feuerzeugs wieder schließen?

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir in unserem Hack-Check.

Chips schmecken am besten knusprig. Damit das auch nach dem Öffnen so bleibt, sollte die Tüte wieder luftdicht verschlossen werden. Doch was tun, wenn keine Verschlussklammer zur Hand ist?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine geöffnete Chipstüte mithilfe eines Messers und eines Feuerzeugs wieder versiegeln lassen.

Doch wie wir wissen, stehen im Internet nicht nur schlaue Dinge. Deshalb haben wir den Versiegelungs-Tipp für Chipstüten in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Geöffnete Chipstüte wird um ein Messer gelegt, um sie luftdicht zu verschließen.
Schritt 1: Die geöffnete Chipstüte um das Messer legen.
Hand verschließt eine gefaltete Chipstüte mit einem Feuerzeug auf der Kante.
Schritt 2: Mit dem Feuerzeug über die gefaltete Kante der Chipstüte gehen.
Geöffnete Chipstüte wird mit einer Flamme an der Oberkante verschweißt.
Wichtig: Nicht zu lange mit der Flamme an einer Stelle bleiben, sonst schmilzt der Kunststoff durch.
Hände verschließen eine Chiptüte mit Alufolie, daneben liegen Messer, Glas und Chipsschale.
Fazit: Es funktioniert - die Chiptüte ist versiegelt.

Und so geht's: Die offene Chipstüte über die Messerkante falten. Dann mit einem Feuerzeug langsam an der Kante entlangfahren, sodass die Hitze die Tüte wieder verschließt.

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Fazit: Der Hack funktioniert – die Tüte ist wieder verschlossen. Allerdings ist etwas Vorsicht gefragt. Wer die Flamme zu lange an einer Stelle hält, riskiert, dass der Kunststoff schmilzt und die Verpackung beschädigt wird. (dpa/mp)

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