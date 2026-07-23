Erkältung, Bauchschmerzen oder einfach nicht viel Zeit zu Kochen? Dann ist dieses Rezept für cremige chinesische Maissuppe genau richtig. Sie ist mild und dennoch voller Geschmack und ein schnelles Gericht, auf das sich Erwachsene und Kinder gleichermaßen einigen können.





In unserem Haushalt herrscht eine gewisse Vorliebe für asiatische Köstlichkeiten: Dim Sum, Frühlingsrollen, Suppen und Sushi finden hier immer begeisterte Abnehmer. Ein Gericht ist jedoch insbesondere bei den Kindern ganz hoch im Kurs: chinesische Maissuppe mit Hühnerfleisch.

Das kommt dem Koch entgegen, denn der Aufwand ist gering und die Freude groß. Brühe, Mais, Huhn, Eier, Frühlingszwiebeln und ein paar Gewürze, mehr braucht es nicht für eine Schüssel Erwachsenen- und Kinderglück. Allerhöchstens noch einen Löffel Schärfe, aber der ist optional.

Anzeige

Chinesische Maissuppe mit Huhn: Schnell zubereitet, wohltuend bei Wehwehchen

Die Zubereitung ist denkbar einfach und kommt mit wenig Vorbereitung aus. So ist die Suppe ideal für Abende unter der Woche, wenn die Zeit knapp ist und der Hunger groß. In China isst man die Suppe zudem bei Erkältung.

Anzeige

Wegen ihrer Bekömmlichkeit serviere ich sie meinen Kindern auch bei Bauchschmerzen. Ob das medizinisch sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen, aber einen Placeboeffekt scheint die Suppe auszulösen.

Zutaten für vier (hungrige) Personen

Anzeige

1l Hühnerbrühe oder Wasser

1000g Mais aus der Dose (1x 800g und 1x 200g)

400g Hähnchenbrustfilet

1 Bund Frühlingszwiebeln

2 Eier

2 TL chinesisches Shiitake-Pulver

Basis für Wantan-Suppe (wenn Sie keine Hühnerbrühe haben)

1 daumengroßes Stück Ingwer oder 1 TL Ingwerpüree

Weißer Pfeffer

Salz

Speisestärke

1 Schuss Sesamöl (optional)

Chinesische Maissuppe mit Huhn: So geht’s!

Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Weiße und grüne Stücke trennen.

Das Hähnchenbrustfilet in kleine Stücke hacken. Es muss allerdings nicht die Konsistenz von durchgedrehtem Hackfleisch haben.

Die Hühnerbrühe mit 800g Mais zum Köcheln bringen. Ich bevorzuge hier allerdings die Variante Wasser + Wantan-Suppenbasis. Letztere fügt man nach Packungsanweisung hinzu.

Shiitake-Pulver für Umami

Wenn Brühe und Mais ein paar Minuten vor sich hin geköchelt haben, mit dem Pürierstab den Mais pürieren, weißen Pfeffer nach Geschmack, geriebenen Ingwer/Ingwerpüree und das Shiitake-Pulver hinzufügen. Das bekommt man in Dosen im Asia-Laden, und es bringt einen wunderbaren Umami-Geschmack in die Suppe.

Nun die weißen Ringe der Frühlingszwiebeln, die zweite Dose Mais und das Hühnerfleisch hinzufügen, kräftig rühren, um das Fleisch voneinander zu trennen, und köcheln lassen, bis das Fleisch gegart ist. In der Zwischenzeit die beiden Eier verquirlen.

Danach etwas Speisestärke mit Wasser verrühren und in die Suppe einrühren. Das ergibt die leicht dicklich-schleimige Konsistenz, die man zum Beispiel von der Pekingsuppe im Restaurant kennt. Das ist nicht jedermanns Sache und auch nicht zwingend nötig, denn es folgt noch der krönende Abschluss.

Chinesische Maissuppe mit Huhn: Eierblumen als krönender Abschluss

Als Letztes werden nun nämlich die Eier in einem dünnen Faden in den Topf gegeben, während die Suppe gerührt wird. Das ergibt die sogenannten Eierblumen, also dünne Fetzen Ei, die dem Ganzen die perfekte Konsistenz geben. Danach muss nur noch mit Salz abgeschmeckt und etwas Sesamöl in die Suppe geträufelt werden.

Jetzt noch die fertige Suppe in eine Schüssel füllen und mit den grünen Ringen der Frühlingszwiebeln garnieren. Guten Appetit!

Dazu passt – für Menschen, die es etwas schärfer mögen – Crispy Chilli Oil. Das gibt es in verschiedensten Ausprägungen ebenfalls im Asia-Laden. Es verleiht der Suppe neben Schärfe auch Röstaroma, das prima mit dem süßlich-milden Geschmack von Mais und Huhn harmoniert.