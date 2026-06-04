Butter oder Margarine: Was ist besser für die Ökobilanz?

Butter schmeckt, ist vielseitig – und hat eine schlechte Klimabilanz. Margarine schneidet meist besser ab. Doch beim Kauf kommt es auf die Zutaten an.

Ob aufs Brot, zum Backen oder Kochen: Butter gehört für viele Menschen fest in die Küche. In Deutschland wird sie reichlich gegessen. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch lag 2025 laut Bundesministerium für Ernährung bei 5,6 Kilogramm. Im Vergleich zum Vorjahr ist er damit leicht gestiegen.

Butter braucht viel Milch, was die Ökobilanz beeinflusst

Butter besteht überwiegend aus Milch. Genauer: aus geschlagenem Rahm, also fettreicher Sahne. Für ein 250-Gramm-Päckchen Butter werden laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft etwa fünf Liter Milch benötigt. Dieser hohe Milchbedarf wirkt sich auf die Ökobilanz aus.

„Der CO₂e-Fußabdruck von Butter ist größer als der von Schweine- oder Hühnerfleisch – zumindest pro Kilogramm betrachtet“, sagt Nils Rettenmaier vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu).

CO₂e steht für CO₂-Äquivalente. Diese Maßeinheit macht die Klimaauswirkungen verschiedener Treibhausgase vergleichbar. Dazu zählen neben Kohlendioxid auch Methan und Lachgas. „Auch wenn in Deutschland natürlich insgesamt mehr Fleisch als Butter verzehrt wird, sind die Auswirkungen auf die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen sichtbar“, erklärt Rettenmaier.

Butter oder Margarine: So groß ist der Klima-Unterschied

Pflanzliche Margarine schneidet in der Klimabilanz besser ab. Das zeigt auch eine frühere Untersuchung des ifeu.

Demnach entstehen pro Kilogramm:

9,0 Kilogramm CO₂e bei Butter

5,1 Kilogramm CO₂e bei Butter light mit 40 Prozent Fett

1,7 Kilogramm CO₂e bei Halbfett-Margarine

2,8 Kilogramm CO₂e bei Vollfett-Margarine

Bei Mischstreichfetten, die aus Butter und Pflanzenfetten bestehen, hängen die Werte vom Fettgehalt ab. Sie liegen pro Kilogramm zwischen 6,6 und 7,2 Kilogramm CO₂e. „Hier sind die Unterschiede zur Butter also nicht so groß“, sagt Rettenmaier.

Warum Butter die Ökobilanz belastet

Dass Butter bei der Ökobilanz schlechter abschneidet, hat mehrere Gründe. Das Umweltbundesamt nennt unter anderem das Futter für Kühe. Dafür wird viel Agrarfläche benötigt. Hinzu kommt die Verdauung der Wiederkäuer. Dabei entsteht Methan – verbunden mit hohen Treibhausgasemissionen.

Auch Gülle spielt eine Rolle, weil sie zur Nitratbelastung des Grundwassers beiträgt. Der Einsatz von Antibiotika kann zudem die Entstehung multiresistenter Bakterien begünstigen.

Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Die ifeu-Untersuchung hat diese Punkte berücksichtigt. Für knapp 200 Lebensmittel wurde der gesamte Prozess betrachtet – von der landwirtschaftlichen Produktion bis zur Supermarktkasse. „Es ging nicht nur um die Klimabilanz, sondern auch um den Flächen- und Wasser-Fußabdruck sowie den Phosphat-Fußabdruck“, erklärt Rettenmaier.

Das Ergebnis: Pflanzenmargarine weist durchweg günstigere Fußabdrücke auf als Butter. Das gilt unabhängig davon, ob die pflanzliche Alternative etwa auf Raps- oder Sonnenblumenöl basiert.

Butter oder Margarine: Beim Kauf genau hinschauen

Ganz einfach ist die Sache im Supermarkt trotzdem nicht. Bei Butter ist streng geregelt, was enthalten sein darf. Bei Margarine ist das komplizierter.

„Bei Margarine handelt es sich nicht automatisch um ein rein pflanzliches Lebensmittel. Sie kann auch Magermilch, Joghurt oder Buttermilch enthalten“, erklärt Claudia Müller von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Nur Produkte mit Vegan-Siegel enthalten keine tierischen Zutaten.

Wer pflanzenbasierte Margarine kauft, kann laut Rettenmaier einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Wobei Light-Produkte insgesamt sogar noch besser abschneiden als Vollfettprodukte.“

Margarine: Palmöl kann zum Problem werden

Margarine kann aus verschiedenen Fetten und Ölen bestehen. Dazu zählen auch Palmöl, Palmfett und Kokosfett. Das kann ökologisch problematisch sein. „Der Anbau von Pflanzen, aus denen Kokosfett sowie Palmöl und -fett gewonnen werden, erfolgt weitestgehend in Monokulturen mit signifikanten Auswirkungen auf die Artenvielfalt“, sagt Müller. Aus ökologischer Sicht sei das negativ zu bewerten. Im schlimmsten Fall werden für Palmöl Regenwälder gerodet.

Das könnte Sie auch interessieren: Kaugummi auf Kleidung? Viraler Eiswürfel-Tipp wirkt

„Öko-Test“ rät deshalb, bei palmölhaltiger Margarine auf das Nachhaltigkeits-Label RSPO mit dem Zusatz SG oder IP zu achten. Dieser Hinweis darf nur auf Verpackungen von Produkten mit zertifiziertem Palmöl stehen. Wer die Umweltauswirkungen weiter reduzieren will, kann zusätzlich zu Bio-Ware greifen. „Das bringt viel – etwa durch das verstärkte Tierwohl und den Verzicht auf Pestizide“, sagt Rettenmaier. (dpa/mp)