Butter ersetzen: Diese Alternativen funktionieren beim Backen und Braten

Butter steckt in vielen Rezepten – doch es geht auch ohne. Ob Kuchen, Muffins, Kekse oder Braten: Mit diesen Zutaten lässt sie sich ersetzen.

Wer beim Backen auf Butter verzichten will, hat mehrere Möglichkeiten. Entscheidend ist aber, was genau gebacken werden soll: „Allerdings kommt es darauf an, um welchen Teig und welches Rezept es genau geht“, sagt Foodbloggerin Kathrin Runge.

Butter ersetzen: Öl macht Rührteig besonders saftig

Bei Rührteigen ist Öl der wichtigste Ersatz für Butter. Das gilt etwa für Kuchen, Muffins oder Cupcakes. Backexpertin Runge empfiehlt ein hoch erhitzbares Rapsöl mit Butter-Geschmack. „Das Ergebnis wird so besonders saftig. Allerdings braucht man dann etwas weniger Öl als Butter.“

Als Faustregel gilt: 100 Gramm Butter entsprechen in Rührteigen etwa 80 Gramm Öl.

Butter ersetzen: Was bei Keksen und Mürbeteig klappt

Bei manchen Keks- und Rührteigen kann Butter auch durch Halbfettbutter ersetzt werden. Das funktioniert eins zu eins. Für Mürbeteig eignet sich nach Angaben der Foodbloggerin etwa vegane Margarine oder vegane Butter als Alternative.

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Auf ihrer Website backenmachtglücklich.de berichtet Kathrin Runge zudem von Experimenten mit pflanzlichen Alternativen wie Nussmus oder Obstmus. Das Ergebnis fiel dabei aber nicht wie gewünscht aus. „Die Konsistenz war stark verändert“, so Runge. Ähnlich ist es, wenn statt Butter Joghurt, Buttermilch oder Quark verwendet wird.

Weitere Anregungen, welche Zutaten sich womit ersetzen lassen, gibt es auf ihrer Website in der Tauschbörse.

Was sich zum Braten und Kochen eignet

Auch beim Braten, Kochen oder Backen kann Pflanzenmargarine verwendet werden. Sie lässt sich so hoch erhitzen wie das Öl, aus dem sie besteht, erklärt die Stiftung Warentest. Ein Vorteil: Im Vergleich zum Braten mit Butter gehen bei Margarine weniger Fettspritzer daneben.

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Wer Mischstreichfette zum Braten verwenden will, sollte genau auf die Verwendungshinweise achten. Denn nur wenige Hersteller geben dafür Bratempfehlungen. Butter hat allerdings ein besonderes Aroma. Wer beim Braten nicht auf Butter-Geschmack verzichten will, kann Butterschmalz verwenden. (dpa/mp)