Buchsbaumzünsler im Garten: Bei diesen Warnzeichen sollten Sie sofort handeln

Er frisst sich von innen nach außen durch die Pflanze – und wenn der Schaden auffällt, ist es oft schon zu spät. Der Buchsbaumzünsler gehört zu den gefürchtetsten Schädlingen im Garten. Seine Raupen können Buchsbäume innerhalb kurzer Zeit kahlfressen. Tückisch ist: Von außen wirkt die Pflanze anfangs oft noch gesund.

Wer Buchsbäume im Garten, im Kübel oder als Einfassung hat, sollte deshalb regelmäßig genauer hinschauen. Vor allem im Frühjahr und Sommer. Denn der Buchsbaumzünsler kann mehrere Generationen pro Jahr bilden. Die Raupen überwintern gut geschützt in Gespinsten im Inneren der Pflanze und werden wieder aktiv, sobald es wärmer wird.

So erkennen Sie den Buchsbaumzünsler

Ein Befall beginnt meist versteckt im Inneren des Buchsbaums. Dort sitzen die Raupen zwischen zusammengesponnenen Blättern und Trieben. Sie sind gelbgrün bis dunkelgrün, haben einen schwarzen Kopf sowie helle und dunkle Streifen mit schwarzen Punkten. Ausgewachsene Raupen können bis zu fünf Zentimeter lang werden.

Typische Anzeichen für den Buchsbaumzünsler sind angefressene Blätter, feine Gespinste, vertrocknete Blattreste und später braune, kahle Stellen. Bei stärkerem Befall fressen die Raupen nicht nur Blätter, sondern auch die grüne Rinde junger Triebe. Dann können ganze Pflanzenteile absterben.

Wichtiges Warnzeichen: Kotkrümel in der Pflanze

Ein besonders wichtiges Warnsignal wird leicht übersehen: der Kot der Raupen. Er sieht aus wie kleine, helle bis grünlich-dunkle Krümel oder Kügelchen. Sie liegen in den Gespinsten, auf unteren Blättern oder rieseln unter die Pflanze.

Wer beim Auseinanderziehen der Zweige kleine Krümel, Gespinste und Fraßspuren entdeckt, sollte sofort handeln. Gerade diese Kotspuren können auf einen Befall hinweisen, bevor der Buchsbaum von außen deutlich kahl wirkt.

Ernstes Warnzeichen: Kotkrümel des Buchsbaumzünslers picture alliance / WILDLIFE | WILDLIFE/H.Schweiger Ernstes Warnzeichen: Kotkrümel des Buchsbaumzünslers

Warum schnelles Handeln wichtig ist

Bei leichtem Befall erholt sich ein Buchsbaum oft wieder. Selbst kahlgefressene Pflanzen treiben nicht selten erneut aus. Je länger die Raupen aber fressen, desto größer wird das Risiko.

Problematisch wird es besonders dann, wenn die Raupen auch die Rinde der Triebe anfressen. Dann sterben einzelne Zweige oder ganze oberirdische Pflanzenteile ab. Wird ein Buchsbaum über mehrere Jahre immer wieder stark befallen, kann er so geschwächt werden, dass er nicht mehr zu retten ist und entsorgt werden muss.

Buchsbaum regelmäßig kontrollieren

Die wichtigste Maßnahme ist Kontrolle. Buchsbäume sollten nicht nur von außen betrachtet werden. Besser ist es, die Zweige auseinanderzubiegen und tief in die Pflanze zu schauen. Besonders im Inneren sitzen die jungen Raupen gut versteckt.

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Hilfreich ist auch ein Blick unter die Pflanze: Liegen dort kleine Kotkrümel, Blattreste oder Raupen, ist das ein deutliches Alarmzeichen.

Raupen absammeln oder ausspülen

Bei leichtem Befall ist Absammeln eine einfache und wirksame Methode. Dazu am besten Handschuhe tragen. Ein helles Tuch oder eine Plane unter der Pflanze helfen, herabfallende Raupen zu erkennen. Gefundene Raupen, Gespinste und befallene Pflanzenteile werden entfernt.

Bei stärkerem Befall kann ein kräftiger Wasserstrahl helfen. Dazu eine Plane unter den Buchsbaum legen und die Pflanze vor allem im Inneren gründlich ausspritzen. Die Raupen fallen herunter und können anschließend eingesammelt werden. Wer einen Hochdruckreiniger nutzt, sollte vorsichtig sein und vorher testen, ob der Druck die Pflanze beschädigt.

Bei starkem Befall zurückschneiden

Ist der Buchsbaum bereits stark befallen, kann ein Rückschnitt sinnvoll sein. Befallene Triebe werden entfernt, heruntergefallene Raupen und Pflanzenteile sorgfältig aufgesammelt. Buchsbäume sind schnittverträglich und können auch aus älteren Zweigen wieder austreiben.

Nach dem Schnitt braucht die Pflanze Pflege: ausreichend Wasser, keine zusätzliche Stressbelastung und etwas Geduld. Nicht jeder braune Buchs ist sofort tot. Entscheidend ist, ob die Pflanze wieder neu austreibt.

Keine „chemische Keule“ im Garten

Naturschutzverbände raten von breit wirkenden Insektiziden im Garten ab. Sie treffen nicht nur Schädlinge, sondern können auch andere Insekten schädigen. Besser sind mechanische Methoden wie Absammeln, Rückschnitt und gezieltes Ausspülen.

Wer Pflanzenschutzmittel einsetzen will, sollte nur Mittel verwenden, die ausdrücklich für nichtberufliche Anwender zugelassen sind, und die Anwendungshinweise genau einhalten.

Die Blätter eines befallenen Buchsbaums picture alliance / imageBROKER | ULADZIMIR ZGURSKI Die Blätter eines befallenen Buchsbaums

Biologische Mittel richtig einsetzen

Als biologische Möglichkeit werden häufig Präparate mit Bacillus thuringiensis genannt. Dieser Wirkstoff richtet sich gegen Raupen und muss von ihnen gefressen werden. Deshalb ist der Zeitpunkt entscheidend: Die Raupen müssen aktiv fressen, und das Mittel muss auch ins Innere der dichten Pflanze gelangen.

Ein oberflächliches Besprühen reicht oft nicht. Der Buchsbaum muss gründlich benetzt werden, auch innen. Außerdem sollten solche Mittel nur nach Packungsangabe und nur dann verwendet werden, wenn sie für den Haus- und Kleingarten zugelassen sind.

Nützlinge fördern

Ein naturnaher Garten kann helfen, den Befall einzudämmen. Singvögel wie Meisen, Sperlinge und Rotschwänze, aber auch Ameisen, Wespen und Schlupfwespen können Raupen fressen. Hilfreich sind heimische Sträucher, Nistkästen, Wasserstellen, Totholz, Steinhaufen und möglichst wenig Gift im Garten. Allerdings: Natürliche Fressfeinde können zwar helfen, den Buchsbaumzünsler zu bekämpfen, allein schaffen sie es jedoch nicht.

Schnittgut richtig entsorgen

Befallene Pflanzenteile sollten nicht einfach offen auf den Kompost geworfen werden. Dort können die Raupen überleben und sich weiterverbreiten. Kleine Mengen lassen sich gut verschlossen über den Restmüll entsorgen. Bei größeren Mengen sollte die örtliche Abfallwirtschaft gefragt werden, ob Biotonne, Gartenabfallsack, Recyclinghof oder Grünabfallsammlung der richtige Weg ist.

Wichtig ist: Schnittgut nicht offen liegen lassen und beim Transport möglichst so verpacken, dass Raupen nicht herausfallen.

Alternativen zum Buchsbaum

Wer keine Lust auf den ständigen Kampf gegen den Buchsbaumzünsler hat, kann bei Neupflanzungen auf Alternativen setzen. Geeignet sind je nach Standort etwa Heckenmyrte beziehungsweise Böschungsmyrte (Lonicera nitida), Liguster, Spindelstrauch oder klein bleibende Rhododendron-Sorten. Auch die Zwerg-Eibe ist eine Alternative, allerdings giftig, weshalb sie in Gärten mit Kindern oder Tieren lieber nicht gepflanzt werden sollte.

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Für niedrige Einfassungen kommen auch Lavendel, Gamander, niedrige Eiben (Einschränkung wie bei der Zwerg-Eibe) oder robuste Stauden infrage. Wichtig ist, die Ersatzpflanze passend zum Standort auszuwählen: Sonne oder Schatten, trockener oder feuchter Boden, Schnittverträglichkeit und Winterhärte entscheiden darüber, ob die neue Hecke langfristig funktioniert.

Das Wichtigste zum Buchsbaumzünsler auf einen Blick

Buchsbäume regelmäßig kontrollieren, besonders im Inneren der Pflanze. Auf Raupen, Gespinste, Fraßspuren und vor allem auf kleine Kotkrümel achten. Bei Befall sofort handeln: Raupen absammeln, Pflanze ausspülen, stark befallene Triebe zurückschneiden. Schnittgut sicher entsorgen. Breit wirkende Insektizide vermeiden und Nützlinge fördern. Wer dauerhaft Ruhe will, sollte bei neuen Pflanzungen über robuste Alternativen zum Buchsbaum nachdenken.