Blattläuse bekämpfen: Welche Hausmittel helfen – und was Sie lieber lassen sollten

Erst kräuseln sich die Blätter, dann kleben die Triebe, schließlich sitzen ganze Kolonien an Rosen, Kräutern, Obstbäumen oder Balkonpflanzen: Blattläuse. Sie gehören zu den häufigsten Schädlingen im Garten. Besonders im Frühjahr und Frühsommer können sie sich rasant vermehren. Die gute Nachricht: In vielen Fällen braucht es keine Chemiekeule. Wer früh reagiert, bekommt die kleinen Quälgeister oft mit einfachen biologischen Mitteln in den Griff.

Blattläuse saugen Pflanzensaft und schwächen dadurch junge Triebe, Knospen und Blätter. Außerdem scheiden sie Honigtau aus – eine klebrige Flüssigkeit, auf der sich Rußtaupilze ansiedeln können. Oft sind auch Ameisen in der Nähe: Sie „melken“ die Läuse und schützen sie vor Fressfeinden.

Erst abspülen: Die einfachste Soforthilfe

Bei leichtem Befall reicht oft schon Wasser. Blattläuse, die offen an Trieben und Blättern sitzen, lassen sich mit einem kräftigen Wasserstrahl abspülen. Bei empfindlichen Pflanzen hilft es, die Läuse mit den Fingern abzustreifen oder stark befallene Triebspitzen abzuschneiden.

Auch die Hamburger Pflanzenschutzberatung nennt Abspülen oder Rückschnitt als einfache Möglichkeiten gegen Blattlaus-Kolonien. Wichtig ist allerdings, die Pflanzen danach weiter zu kontrollieren, denn einige Tiere bleiben fast immer zurück.

Schmierseife: Der Klassiker unter den Hausmitteln gegen Blattläuse

Eine Lösung aus Wasser und Schmierseife gehört zu den bekanntesten Hausmitteln gegen Blattläuse. Sie wirkt vor allem bei Läusen, die frei auf der Pflanze sitzen. Wichtig: Es sollte reine Schmierseife oder Kali-Seife sein, ohne Duftstoffe, Farbstoffe oder Zusätze.

Für die Anwendung wird die Seifenlösung auf die betroffenen Stellen gesprüht – besonders auf Triebspitzen und Blattunterseiten. Die Behandlung sollte nach einigen Tagen wiederholt werden. Das Umweltbundesamt nennt Kali-Seife und Rapsöl als vergleichsweise umweltverträgliche Wirkstoffe gegen Blattläuse, weist aber darauf hin, dass zugelassene Mittel für Haus- und Kleingarten genau nach Packungsbeilage verwendet werden müssen.

Rapsöl-Präparate: Wirksam, aber nicht für jede Pflanze

Auch Mittel auf Basis von Rapsöl können gegen Blattläuse helfen. Sie legen sich wie ein Film über die Tiere und können sie ersticken. Solche Mittel eignen sich vor allem bei offen sitzenden Blattläusen.

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Aber Vorsicht: Ölhaltige Mittel sollten nicht in praller Sonne und nicht bei großer Hitze gespritzt werden. Empfindliche Pflanzen können reagieren. Deshalb immer erst an einer kleinen Stelle testen und Anwendungshinweise beachten.

Hausmittel gegen Blattläuse: Pflanzenbrühen aus Brennnessel, Rhabarber, Efeu

Auch Pflanzenbrühen können helfen. Der NABU nennt mehrere Pflanzen, die sich gegen Blattläuse einsetzen lassen – darunter Efeu, Rosskastanie, Adlerfarn, Rhabarber und Rainfarn. Efeu-Brühe kann Blattläuse ablösen, Rhabarberbrühe wird unter anderem gegen schwarze Bohnenläuse genannt. Rainfarn wirkt ebenfalls gegen Blattläuse, sollte aber nicht zu intensiv eingesetzt werden, weil er auch andere Insekten treffen kann.

Für den Hausgebrauch gilt: Brühen immer gezielt auf befallene Stellen sprühen, nicht flächig im ganzen Garten verteilen. Auch natürliche Mittel können Nützlinge beeinträchtigen.

Nützlinge fördern: Die beste Langzeitstrategie

Marienkäfer, Florfliegen, Schwebfliegen, Schlupfwespen und Ohrwürmer sind natürliche Feinde der Blattlaus. Wer sie im Garten fördert, braucht oft weniger einzugreifen. Heimische Blühpflanzen, wilde Ecken, Laub, Totholz und der Verzicht auf Insektengifte helfen dabei.

Auch Hamburgs Pflanzenschutzberatung empfiehlt, natürliche Gegenspieler wie Marienkäfer, Flor- und Schwebfliegen sowie Schlupfwespen zu fördern. Dazu gehören außerdem die richtige Standortwahl und maßvolle Düngung. Denn zu viel Stickstoff macht Pflanzen weich und anfälliger für Blattläuse.

Gerüchtehalber bringen Marienkäfer Glück. Was hingegen sicher ist: Sie lieben Blattläuse. picture alliance/dpa/Boris Roessler Gerüchtehalber bringen Marienkäfer Glück. Was hingegen sicher ist: Sie lieben Blattläuse.

Neem, Milch, Knoblauch: Mit Vorsicht verwenden

Neem-Präparate werden häufig gegen saugende Insekten eingesetzt. Sie können wirken, sind aber keine harmlosen Hausmittel im klassischen Sinn. Wer Neem verwendet, sollte nur zugelassene Mittel kaufen und die Anleitung genau beachten.

Knoblauch- oder Zwiebelsud wird oft empfohlen, wirkt aber eher als Abschreckungsmaßnahme und nicht immer zuverlässig. Milch wird im Netz ebenfalls genannt, ist gegen Blattläuse aber kein verlässliches Standardmittel. Wer empfindliche Pflanzen behandelt, sollte jedes Hausmittel zunächst an einzelnen Blättern testen.

Blattläuse bekämpfen: Was man lieber nicht machen sollte

Tabu sind aggressive Mischungen aus Spülmittel, Essig, Spiritus oder Backpulver. Spülmittel enthält oft Duftstoffe, Entfetter und andere Zusätze, die Blätter schädigen können. Essig kann Pflanzen verätzen und den Boden belasten. Alkoholhaltige Mischungen können zwar Läuse schädigen, aber auch empfindliche Pflanzenblätter angreifen.

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Auch Insektensprays aus dem Haushalt gehören nicht auf Gartenpflanzen. Sie treffen nicht nur Blattläuse, sondern oft auch Nützlinge. Wer Pflanzenschutzmittel einsetzen will, sollte nur zugelassene Präparate für Haus- und Kleingarten verwenden.

Blattläuse bekämpfen: So beugen Sie vor

Starke Pflanzen sind weniger anfällig. Deshalb hilft alles, was Pflanzen gesund hält: passender Standort, ausreichend Abstand, gleichmäßige Wasserversorgung und nicht zu viel Dünger. Kontrollieren Sie gefährdete Pflanzen regelmäßig, vor allem junge Triebe und Blattunterseiten. Wer früh eingreift, kommt oft mit Wasserstrahl, Rückschnitt oder etwas Schmierseifenlösung aus.