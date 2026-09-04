Blackout-Vorsorge: Diese sieben Dinge sollten Sie zu Hause haben

Nach Sabotageakten auf die Stromversorgung in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen hat die Polizei auch in Hamburg Energieanlagen überprüft. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung gibt es nicht. Trotzdem stellt sich die Frage: Was sollte man zu Hause haben, wenn der Strom tatsächlich länger ausfällt?

Wenn der Strom weg ist, helfen Taschenlampe, Radio und Vorräte. picture alliance/dpa | Sven Kaeuler

Nach den Sabotageakten nahe Köln und in Brandenburg hat die Polizei Anfang September mehrere Kraftwerke und Umspannwerke im Großraum Hamburg überprüft – unter anderem in Billbrook und Wedel. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung liegen nicht vor“, teilte ein Sprecher mit.

Sollte es dennoch zu einem größeren Stromausfall kommen, kann gute Vorbereitung entscheidend sein. Die Stadt Hamburg bündelt auf ihrer Internetseite zum Bevölkerungsschutz Informationen zur richtigen Bevorratung und zum Verhalten in Krisensituationen. Hamburg orientiert sich dabei an den Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

1. Vorräte für mehrere Tage anlegen

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Das BBK rät, einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für mindestens drei Tage anzulegen – im besten Fall für bis zu zehn Tage. Entscheidend sei nicht nur, haltbare Produkte zu bevorraten. Die Vorräte sollten auch regelmäßig überprüft werden. Abgelaufene oder verbrauchte Produkte müssen zeitnah ersetzt werden.

2. Genug Trinkwasser zu Hause haben

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Pro Tag und erwachsenem Haushaltsmitglied sollten mindestens 1,5 Liter Wasser plus 0,5 Liter zum Kochen vorrätig sein. Dazu kommen Lebensmittel, die ohne Kühlung haltbar sind und fertig essbar oder nach nur kurzer Kochzeit verzehrt werden können. Auch die Versorgung von Haustieren muss gesichert sein.

3. Medikamente und Hausapotheke überprüfen

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Neben Wasser und Lebensmitteln geht es auch um weitere Vorbereitungen: Die Hausapotheke inklusive persönlicher Medikamente, Schmerz- und Fiebermitteln, Fieberthermometer und Pinzette sollte aufgefüllt sein. Wer regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist, sollte darauf achten, rechtzeitig für ausreichenden Vorrat zu sorgen.

4. Taschenlampe, Radio und Powerbank bereithalten

Bei einem längeren Stromausfall können auch Internet und Mobilfunk beeinträchtigt sein. Deshalb wird ein batteriebetriebenes oder anderweitig netzunabhängiges Radio empfohlen, um weiterhin Informationen erhalten zu können. Auch Taschenlampen, ausreichend Batterien und geladene Powerbanks sollten griffbereit liegen.

So bereiten Sie sich auf einen Krisenfall vor: Offizielle Informationen und Checklisten zu Zivilschutz, Krisenvorsorge und Warnsystemen finden Sie gebündelt auf www.deutschland-macht-alarm.de

5. Bargeld nicht vergessen

Auch Kartenzahlung und Geldautomaten können bei einem Stromausfall zeitweise nicht funktionieren. Für den Notfall sollte deshalb etwas Bargeld zu Hause vorhanden sein.

6. Notfallrucksack vorbereiten

Für Notfälle sollte zudem ein Rucksack bereitstehen, der alles enthält, was bei einer kurzfristigen Evakuierung nötig ist. Dazu gehören etwa Kleidung für ein paar Tage, Bargeld, Taschenlampe, Batterien, Trink- und Essgeschirr sowie Hygieneartikel.

7. Bei einem Stromausfall zunächst Ruhe bewahren

Fällt plötzlich der Strom aus, sollte zunächst geprüft werden, ob nur die eigene Wohnung betroffen ist. Ein Blick auf Sicherungen und FI-Schalter sowie die Nachfrage bei Nachbarn können dabei helfen.

Sind auch andere Haushalte betroffen, handelt es sich möglicherweise um eine größere Netzstörung. Kühlschrank und Gefriertruhe sollten dann möglichst geschlossen bleiben. Empfindliche elektrische Geräte können vorsorglich vom Stromnetz getrennt werden.

Die Notrufnummern 110 und 112 sollten nur bei tatsächlichen Notfällen gewählt werden – nicht, um sich nach Ursache oder Dauer eines Stromausfalls zu erkundigen.

Offizielle Informationen und Checklisten zu Bevölkerungsschutz, Krisenvorsorge und Warnsystemen stellt die Stadt Hamburg unter „Schutz & Vorsorge bei Krisen, Gefahren und Katastrophen“ bereit.