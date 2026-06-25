Rauchig, würzig, süß: BBQ-Saucen gehören für viele zum Grillen dazu. Doch „Öko-Test“ fand große Unterschiede – auch bei Zucker, Pestiziden und Schimmelpilzen.

19 BBQ-Saucen hat die Zeitschrift «Öko-Test» untersucht. Vier Produkte bekamen die Note «sehr gut» sowie fünf die Note «gut». Christin Klose/dpa-tmn





BBQ-Saucen sorgen bei Gegrilltem für den typischen rauchigen Geschmack. Sie passen zu Fleisch, Pommes und Fingerfood. Doch nicht jede Sauce ist empfehlenswert.

Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat in der aktuellen Ausgabe 07/2026 insgesamt 19 BBQ-Saucen untersucht. Das Ergebnis: Neun Produkte können die Tester empfehlen.

Anzeige

BBQ-Saucen im Test: Zuckeranteil schwankt stark

Wer wenig Zucker essen will, sollte bei BBQ-Saucen genau auf die Inhaltsstoffe schauen. Denn der Zuckergehalt der getesteten Produkte unterscheidet sich deutlich.

Anzeige

Laut „Öko-Test“ lag er bei den untersuchten Saucen zwischen 14,8 Prozent und fast 42 Prozent.

Neun Produkte sind empfehlenswert

Anzeige

Insgesamt prüfte „Öko-Test“ 19 Produkte. Vier davon trugen ein Bio-Siegel. Die Preise lagen zwischen knapp 90 Cent und rund vier Euro pro 250 Gramm. Neun Saucen bewertete „Öko-Test“ als empfehlenswert.

Vier BBQ-Saucen erhielten die Note „sehr gut“. Fünf weitere bekamen die Note „gut“.

BBQ-Saucen im Test: Diese Saucen liegen vorn

Ganz vorn lagen im Test vier Produkte. Dazu gehört die Byodo Barbecue Sauce für 3,99 Euro. Ebenfalls vorn landete die K-Bio Barbecue Sauce rauchig-würzig von Kaufland für 1,99 Euro.

Auch die Sanchon Barbecue Grill- & Würzsauce für 3,92 Euro zählt zu den Testsiegern. Dazu kommt die Tegut Barbecue Sauce rauchig-würzig für 1,92 Euro.

Diese Noten vergab „Öko-Test“

Neben den vier sehr guten und fünf guten Produkten gab es auch deutlich schwächere Bewertungen.

Viermal vergaben die Tester die Note „befriedigend“. Ein Produkt bekam die Note „ausreichend“.

Drei BBQ-Saucen wurden mit „mangelhaft“ bewertet. Zwei Produkte fielen mit „ungenügend“ durch.

BBQ-Saucen im Test: Pestizide und Schimmelpilze gefunden

Grund für schlechte Bewertungen war bei einigen Saucen unter anderem die Schadstoffbelastung.

Die Tester fanden etwa Pestizide. Außerdem wurden Schimmelpilzgifte wie Alternariol, kurz AOH, oder Tenuazonsäure, kurz TeA, nachgewiesen. Diese Funde führten bei einigen BBQ-Saucen zu den Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“. (dpa/mp)