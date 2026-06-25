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BBQ-Saucen im Test: Diese Produkte empfiehlt „Öko-Test“

Hand trägt BBQ-Sauce auf Grillgut mit Maiskolben auf.
19 BBQ-Saucen hat die Zeitschrift «Öko-Test» untersucht. Vier Produkte bekamen die Note «sehr gut» sowie fünf die Note «gut».

Rauchig, würzig, süß: BBQ-Saucen gehören für viele zum Grillen dazu. Doch „Öko-Test“ fand große Unterschiede – auch bei Zucker, Pestiziden und Schimmelpilzen.


BBQ-Saucen sorgen bei Gegrilltem für den typischen rauchigen Geschmack. Sie passen zu Fleisch, Pommes und Fingerfood. Doch nicht jede Sauce ist empfehlenswert.

Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat in der aktuellen Ausgabe 07/2026 insgesamt 19 BBQ-Saucen untersucht. Das Ergebnis: Neun Produkte können die Tester empfehlen.

BBQ-Saucen im Test: Zuckeranteil schwankt stark

Wer wenig Zucker essen will, sollte bei BBQ-Saucen genau auf die Inhaltsstoffe schauen. Denn der Zuckergehalt der getesteten Produkte unterscheidet sich deutlich.

Laut „Öko-Test“ lag er bei den untersuchten Saucen zwischen 14,8 Prozent und fast 42 Prozent.

Neun Produkte sind empfehlenswert

Insgesamt prüfte „Öko-Test“ 19 Produkte. Vier davon trugen ein Bio-Siegel. Die Preise lagen zwischen knapp 90 Cent und rund vier Euro pro 250 Gramm. Neun Saucen bewertete „Öko-Test“ als empfehlenswert.

Vier BBQ-Saucen erhielten die Note „sehr gut“. Fünf weitere bekamen die Note „gut“.

BBQ-Saucen im Test: Diese Saucen liegen vorn

Ganz vorn lagen im Test vier Produkte. Dazu gehört die Byodo Barbecue Sauce für 3,99 Euro. Ebenfalls vorn landete die K-Bio Barbecue Sauce rauchig-würzig von Kaufland für 1,99 Euro.

Auch die Sanchon Barbecue Grill- & Würzsauce für 3,92 Euro zählt zu den Testsiegern. Dazu kommt die Tegut Barbecue Sauce rauchig-würzig für 1,92 Euro.

Diese Noten vergab „Öko-Test“

Neben den vier sehr guten und fünf guten Produkten gab es auch deutlich schwächere Bewertungen.

Viermal vergaben die Tester die Note „befriedigend“. Ein Produkt bekam die Note „ausreichend“.

Drei BBQ-Saucen wurden mit „mangelhaft“ bewertet. Zwei Produkte fielen mit „ungenügend“ durch.

BBQ-Saucen im Test: Pestizide und Schimmelpilze gefunden

Grund für schlechte Bewertungen war bei einigen Saucen unter anderem die Schadstoffbelastung.

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Die Tester fanden etwa Pestizide. Außerdem wurden Schimmelpilzgifte wie Alternariol, kurz AOH, oder Tenuazonsäure, kurz TeA, nachgewiesen. Diese Funde führten bei einigen BBQ-Saucen zu den Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“. (dpa/mp)

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