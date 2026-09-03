Ratgeber
Avocado-Fans aufgepasst! Dieser Trick funktioniert wirklich – aber Vorsicht!
Mit einem gezielten Schnitt und einer kurzen Drehbewegung soll sich der Kern einer Avocado schnell entfernen lassen. Ein Hack-Check zeigt: Der Trick klappt – allerdings ist Vorsicht gefragt.
Avocados lassen sich vielseitig verwenden: im Salat, auf Brot oder als Guacamole. Bevor sie auf dem Teller landen, müssen sie allerdings zunächst aufgeschnitten und entkernt werden.
Gerade der Kern kann dabei etwas knifflig sein. In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram kursiert ein einfacher Lifehack, der das Entkernen mit wenigen Handgriffen erleichtern soll.
Avocado entkernen: So funktioniert der Lifehack
Zunächst wird die Avocado auf ein Schneidebrett gelegt. Anschließend mit einem Messer längs einmal rundherum bis zum Kern einschneiden. Danach werden die beiden Hälften gegeneinander gedreht und voneinander getrennt.
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Nun das Messer gezielt in den Kern schlagen und leicht drehen. Dadurch soll sich der Kern aus dem Fruchtfleisch lösen. Zum Schluss lässt sich das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale nehmen.
Avocado entkernen: Der Trick besteht den Hack-Check
Das Ergebnis des Tests fällt positiv aus: Der Lifehack funktioniert gut. Mit einem gezielten Schlag und einer leichten Drehbewegung lässt sich der Avocadokern einfach entfernen. Das Fruchtfleisch bleibt dabei weitgehend unversehrt.
Dabei unbedingt auf die Hände achten
Ganz ungefährlich ist die Methode allerdings nicht. Beim Umgang mit dem Messer ist besondere Vorsicht nötig.
Das Messer sollte nicht zu tief in den Kern geschlagen werden. Sonst besteht die Gefahr, dass es abrutscht und die Hand verletzt. (dpa/mp)
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