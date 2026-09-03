Avocado-Fans aufgepasst! Dieser Trick funktioniert wirklich – aber Vorsicht!

Mit einem gezielten Schnitt und einer kurzen Drehbewegung soll sich der Kern einer Avocado schnell entfernen lassen. Ein Hack-Check zeigt: Der Trick klappt – allerdings ist Vorsicht gefragt.

Mit diesem Lifehack lässt sich Avocado wirklich leicht entkernen. Christin Klose/dpa-tmn

Avocados lassen sich vielseitig verwenden: im Salat, auf Brot oder als Guacamole. Bevor sie auf dem Teller landen, müssen sie allerdings zunächst aufgeschnitten und entkernt werden.

Gerade der Kern kann dabei etwas knifflig sein. In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram kursiert ein einfacher Lifehack, der das Entkernen mit wenigen Handgriffen erleichtern soll.

Avocado entkernen: So funktioniert der Lifehack

Anzeige

Zunächst wird die Avocado auf ein Schneidebrett gelegt. Anschließend mit einem Messer längs einmal rundherum bis zum Kern einschneiden. Danach werden die beiden Hälften gegeneinander gedreht und voneinander getrennt.

MOPO bei Google bevorzugen Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. → Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Nun das Messer gezielt in den Kern schlagen und leicht drehen. Dadurch soll sich der Kern aus dem Fruchtfleisch lösen. Zum Schluss lässt sich das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale nehmen.

Anzeige

Avocado entkernen: Der Trick besteht den Hack-Check

Das Ergebnis des Tests fällt positiv aus: Der Lifehack funktioniert gut. Mit einem gezielten Schlag und einer leichten Drehbewegung lässt sich der Avocadokern einfach entfernen. Das Fruchtfleisch bleibt dabei weitgehend unversehrt.

Anzeige

Dabei unbedingt auf die Hände achten

Ganz ungefährlich ist die Methode allerdings nicht. Beim Umgang mit dem Messer ist besondere Vorsicht nötig.

Das Messer sollte nicht zu tief in den Kern geschlagen werden. Sonst besteht die Gefahr, dass es abrutscht und die Hand verletzt. (dpa/mp)