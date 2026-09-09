Ein Auto überholt auf einer Landstraße, plötzlich biegt der Wagen davor nach links ab – und es kommt zum Zusammenstoß. Ein Urteil zeigt, warum der Blick in den Rückspiegel beim Linksabbiegen entscheidend sein kann.

Auf Landstraßen kommt es beim Abbiegen immer wieder zu Unfällen - manchmal auch im Zusammenhang mit Überholmanövern. Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa

Auf einer Landstraße überholt ein Autofahrer zwei Fahrzeuge. In diesem Moment setzt die Fahrerin des vordersten Autos den Blinker und biegt nach links in einen Waldweg ab. Der Mann kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Wagen streift das abbiegende Auto.

Eine Mitschuld an dem Unfall trägt der Überholende laut einem Urteil des Landgerichts Potsdam (Az.: 8 O 164/25) aber nicht. Das Gericht sah die Verantwortung allein bei der abbiegenden Fahrerin. Auf die Entscheidung weist der ADAC hin.

Linksabbiegen auf Landstraße: Gericht sah keine klaren Anzeichen für Abbiegevorgang

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Nach Ansicht des Gerichts war das Abbiegen in einen Waldweg für den überholenden Fahrer nicht vorhersehbar.

Außerdem ließ sich nicht nachweisen, dass die Frau rechtzeitig geblinkt hatte. Auch blieb offen, ob sie zuvor ihre Geschwindigkeit reduziert und ihr Auto etwas in Richtung Fahrbahnmitte bewegt hatte.

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Damit waren nach Auffassung des Gerichts alle typischen Anzeichen für einen bevorstehenden Abbiegevorgang unbewiesen.

Blechschaden wurde zum wichtigen Indiz

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Gegen die Fahrerin sprach außerdem die Stelle des Schadens am überholenden Fahrzeug. Die Beschädigung befand sich an dessen rechter Tür.

Das wertete das Gericht als Hinweis darauf, dass sich das überholende Auto bereits auf gleicher Höhe befunden hatte.

Daraus ergab sich zugleich ein Indiz dafür, dass die Frau vor dem Abbiegen nicht in den Rückspiegel geschaut hatte. Andernfalls hätte sie das andere Fahrzeug nach Einschätzung des Gerichts wohl bemerkt.

Linksabbiegen auf Landstraße: Die doppelte Rückschaupflicht gilt

Wer nach links abbiegt, muss nicht nur den Gegenverkehr im Blick behalten. Auch der Verkehr von hinten spielt eine entscheidende Rolle. Rechtlich spricht man von der „doppelten Rückschaupflicht“.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt dazu vor: „Vor dem Einordnen und nochmals vor dem Abbiegen ist auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.“ Der zweite Blick in den Rückspiegel direkt vor dem Abbiegen ist nur dann entbehrlich, wenn eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. (dpa/mp)