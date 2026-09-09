Wildschweine, Hirsche oder Rehe können plötzlich vor dem Auto auftauchen. Gerade im Spätsommer und Herbst wächst das Risiko von Wildunfällen. Mit einigen einfachen Regeln können Autofahrer die Gefahr deutlich reduzieren.

An Feldern, Wiesen und Wäldern müssen Autofahrer derzeit besonders aufmerksam sein. Im Spätsommer und Herbst steigt die Gefahr, dass Wildtiere unvermittelt die Fahrbahn überqueren.

Ein wichtiges Warnsignal ist das bekannte Verkehrsschild mit dem springenden Hirsch im roten Dreieck. Es steht dort, wo Wildtiere besonders häufig die Straße kreuzen.

Wildwechsel im Herbst: Geschwindigkeit reduzieren und bremsbereit sein

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Vor allem an solchen ausgeschilderten Stellen sollten Autofahrer langsamer fahren, die Straßenränder beobachten und jederzeit bremsbereit sein. Das empfiehlt der Auto Club Europa (ACE). Gleiches gilt an unübersichtlichen Wiesen und Waldrändern.

Auch andere Hinweise können auf ein erhöhtes Wildaufkommen hindeuten. Dazu gehören Hochsitze am Fahrbahnrand, Umzäunungen und Wildwarnreflektoren.

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Wildwechsel im Herbst: Morgens und abends ist das Risiko besonders groß

Wenn die Sonne im Herbst früher untergeht, treffen dämmerungsaktive Wildtiere häufiger auf Berufspendler. Laut ADAC ist die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung mit Wild besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden hoch.

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Zusätzliche Gefahr droht während der Erntezeit. Laute landwirtschaftliche Maschinen können Tiere aufschrecken. Der ACE empfiehlt deshalb, auch an Feldern, die gerade abgeerntet werden, besonders vorsichtig zu fahren.

Hohe Mais- oder Getreidepflanzen direkt neben der Straße können zudem die Sicht versperren. An dicht bewachsenen Fahrbahnrändern müssen Autofahrer deshalb damit rechnen, dass Tiere sehr plötzlich auf die Straße laufen.

Sonne und rutschige Straßen erhöhen die Gefahr

Noch schwieriger wird die Situation bei tief stehender Sonne und eingeschränkter Sicht. Auch eine durch Regen, Herbstlaub oder Schmutz rutschige Fahrbahn erhöht das Risiko.

Hinzu kommen laut TÜV Nord die Paarungszeiten verschiedener Wildtiere. Bei Rehen liegt sie im Sommer. Bei Hirschen dauert sie von September bis Ende Oktober, bei Wildschweinen ungefähr von November bis Januar.

In diesen Zeiten können sich die Tiere noch unberechenbarer verhalten. Bei einer Begegnung verlassen sie die Fahrbahn möglicherweise nicht auf direktem Weg, sondern laufen zunächst vor dem Fahrzeug her.

Was tun, wenn plötzlich ein Tier auftaucht?

Wildtiere können Geschwindigkeit und Entfernung eines Autos nicht zuverlässig einschätzen. Ein Tier kann deshalb zunächst ruhig am Straßenrand stehen und im nächsten Moment direkt vor das Fahrzeug laufen.

Taucht plötzlich Wild auf, empfiehlt der ACE, zu hupen. Das kann helfen, das Tier von der Fahrbahn zu vertreiben. Das Fernlicht sollte unbedingt ausgeschaltet werden, denn geblendete Tiere können stehen bleiben und sich nicht mehr bewegen.

Lässt sich eine Kollision nicht mehr vermeiden, ist eine kontrollierte Vollbremsung mit festgehaltenem Lenkrad laut ACE besser als ein riskantes Ausweichmanöver. Sonst besteht die Gefahr, in den Gegenverkehr zu geraten oder gegen einen Baum zu fahren.

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Autofahrer sollten außerdem immer damit rechnen, dass weitere Tiere folgen. Rehe, Wildschweine und Hirsche sind nur selten allein unterwegs. (dpa/mp)