Einfach die Vespa an den Rand des Gehwegs stellen, solange es niemanden stört? Was in Hamburg vielerorts Alltag ist, ist rechtlich nicht automatisch erlaubt. Für Motorroller gelten beim Parken klare Regeln – auch auf normalen Parkplätzen und in Bewohnerparkzonen.

Auch für Motorroller gelten Parkregeln: Wer seine Vespa falsch abstellt, muss mit einem Knöllchen rechnen. picture alliance / Caro | Haefele

Zwischen Fahrradständer und Hauswand, am Rand einer Parkbucht oder einfach auf dem Gehweg: Für einen Roller findet sich in Hamburg meist noch eine Lücke. Doch erlaubt ist das längst nicht überall.

Nach Angaben des ADAC unterscheidet die Straßenverkehrsordnung beim Halten und Parken grundsätzlich nicht zwischen Pkw und Motorrädern (ohne Versicherungskennzeichen). Auch für Motorroller gelten demnach dieselben Anforderungen: Geparkt werden darf am rechten Fahrbahnrand, auf einem ausreichend befestigten Seitenstreifen oder auf dafür vorgesehenen Parkflächen.

Darf die Vespa auf den Gehweg?

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Grundsätzlich nein. Auf Gehwegen dürfen Roller und Motorräder laut ADAC nur stehen, wenn das durch eine entsprechende Beschilderung oder Parkflächenmarkierung ausdrücklich erlaubt ist. Das gilt auch auf einem breiten Gehweg, auf dem Fußgänger problemlos vorbeikommen.

In der Praxis werde bei einem nicht behindernd abgestellten Motorrad zwar gelegentlich ein Auge zugedrückt, schreibt der ADAC. Einen Anspruch darauf gibt es jedoch nicht. Wer seinen Roller unzulässig auf einem Geh- oder Radweg abstellt, muss mit mindestens 55 Euro rechnen. Bei Behinderung werden 70 Euro und ein Punkt fällig.

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Was gilt auf normalen Parkplätzen?

Eine Vespa oder ein Motorrad darf auch einen gewöhnlichen Parkplatz nutzen. Ist dort ein Parkschein vorgeschrieben, gibt es für motorisierte Zweiräder allerdings keine Ausnahme: Nach Angaben des ADAC muss auch für das Motorrad oder den Roller ein Parkschein gelöst werden. Sind einzelne Parkplätze durch Markierungen abgegrenzt, braucht sogar jedes dort abgestellte Motorrad einen eigenen Parkschein – einen „Platzsparbonus“ für mehrere Zweiräder in einer Parklücke gibt es demnach nicht.

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Dasselbe gilt bei einer vorgeschriebenen Parkscheibe. Auch Motorradfahrer müssen sie nach Angaben des ADAC sichtbar am Fahrzeug anbringen.

Und in Hamburgs Bewohnerparkzonen?

Auch dort gibt es für Motorräder keine generelle Ausnahme. Der Landesbetrieb Verkehr weist ausdrücklich darauf hin, dass auch für Motorräder ein Bewohnerparkausweis benötigt wird. Er berechtigt zum dauerhaften Parken innerhalb der jeweiligen Bewohnerparkzone, garantiert aber keinen bestimmten Stellplatz.

Eine Besonderheit gibt es bei kleinen Rollern: Für Fahrzeuge, die nur ein Versicherungskennzeichen tragen, kann nach Angaben des LBV kein Bewohnerparkausweis beantragt werden.

Das sollten Rollerfahrer wissen