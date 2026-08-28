Der Verkauf war schon per Handschlag vereinbart, dann wurde das Auto bei einem Unfall beschädigt – und der Käufer sprang ab. Ein Gericht musste klären, ob die gegnerische Versicherung auch für den entgangenen Gewinn aufkommen muss.

Selbst wenn dieser Blechschaden repariert ist: Der Wagen ist damit ein Unfallauto, und das mindert seinen Verkaufswert. Till Simon Nagel/dpa-tmn

Ein bereits ausgehandelter Autoverkauf kann durch einen Unfall kurz vor Abschluss noch platzen. Dann kann unter Umständen nicht nur der Fahrzeugschaden ersetzt werden, sondern auch der finanzielle Verlust aus dem gescheiterten Geschäft.

Darauf weist die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins hin. Sie beruft sich auf ein Urteil des Amtsgerichts Rheinbach (Az.: 5 C 73/23).

Autoverkauf nach Unfall: 4000 Euro weniger erlöst

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In dem Fall hatte ein Mann seinen Geländewagen für 21.000 Euro an einen gewerblichen Händler verkauft. Die Einigung erfolgte mündlich und per Handschlag.

Nur wenige Tage später wurde das Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Haftung war eindeutig, die gegnerische Versicherung musste deshalb für den Schaden am Fahrzeug aufkommen.

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Der ursprüngliche Käufer wollte den Unfallwagen nun allerdings nicht mehr nehmen und trat vom Vertrag zurück. Der Besitzer musste sich einen anderen Käufer suchen.

Besitzer stand unter Zeitdruck

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Der Mann hatte bereits ein anderes Auto bestellt und musste es noch im selben Jahr zulassen, um eine bestimmte Förderung erhalten zu können. Deshalb war er auf einen schnellen Verkauf angewiesen.

Am Ende verkaufte er den beschädigten Wagen für 17.000 Euro an ein Autohaus. Gegenüber dem ursprünglich vereinbarten Preis fehlten damit 4000 Euro.

Die Versicherung des Unfallgegners wollte allerdings lediglich eine Wertminderung von 150 Euro bezahlen. Einen darüber hinausgehenden Gewinnverlust lehnte sie ab.

Der Autobesitzer verlangte deshalb noch die Differenz von 3850 Euro zum ursprünglichen Verkaufspreis. Der Streit landete vor Gericht.

Autoverkauf nach Unfall: Gericht erkennt entgangenen Gewinn an

Das Amtsgericht Rheinbach gab dem Mann recht. Ein entgangener Gewinn nach einem Unfall könne grundsätzlich ein ersatzfähiger Schaden sein.

Voraussetzung ist allerdings, dass der Geschädigte nachweisen kann, dass ihm durch das schädigende Ereignis tatsächlich ein Vermögensvorteil entgangen ist.

Genau das gelang in diesem Fall. Der ursprüngliche Käufer sagte als Zeuge aus und bestätigte die verbindliche mündliche Einigung über einen Kaufpreis von 21.000 Euro.

Kein Zwang zur langen Käufersuche

Der Kläger musste nach dem unverschuldet gescheiterten Geschäft auch nicht aufwendig versuchen, anderweitig einen höheren Verkaufspreis zu erzielen.

Der Grund: Er brauchte das Geld für sein bereits bestelltes Elektroauto und musste Fristen für die Förderung einhalten. Deshalb durfte er den Wagen zügig zu einem niedrigeren Preis verkaufen.

Die Versicherung musste den daraus entstandenen Gewinnverlust übernehmen.

Autoverkauf nach Unfall: Ohne konkreten Deal gelten andere Regeln

Die Verkehrsrechtsanwälte des Deutschen Anwaltvereins weisen allerdings auf einen wichtigen Unterschied hin.

Gibt es keinen nachweisbaren Verkauf wie in diesem Fall, wird der niedrigere Verkaufspreis nach einem Unfall in der Regel als Wertminderung des Fahrzeugs behandelt. Diese muss dann im Rahmen der Unfallregulierung geltend gemacht werden. (dpa/mp)