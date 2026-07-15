Wer auf der Autobahn im Stau steht und dringend zur Toilette muss, hat kaum Möglichkeiten. Einfach aussteigen ist verboten. Ein Autoclub erklärt, wie sich Reisende auf solche Situationen vorbereiten können.

Sommerzeit ist Reisezeit. Bei hohen Temperaturen sollten auch Autofahrerinnen und Autofahrer ausreichend trinken und rechtzeitig Pausen einplanen. Sonst kann ein längerer Stau schnell zur unangenehmen Belastungsprobe werden.

Einfach aus dem Auto springen und sich hinter der Leitplanke erleichtern? Das verbietet die Straßenverkehrsordnung, wie der Auto Club Europa (ACE) erklärt.

Aussteigen ist auf der Autobahn verboten

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Autobahnen dürfen grundsätzlich nicht betreten werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verkehr fließt oder komplett stillsteht. Auch ein kurzer Toilettengang ist nicht erlaubt. Das Anhalten auf dem Pannenstreifen ist ebenfalls verboten. Ausnahmen gelten nur bei einer Panne, nach einem Unfall oder in einem echten Notfall.

Droht einem Motorradfahrer im Sommer etwa ein Hitzschlag, darf er dort anhalten, nennt der ACE als Beispiel. Ein dringender Toilettengang gilt dagegen grundsätzlich nicht als Notfall – unabhängig davon, ob man mit zwei, vier oder mehr Rädern unterwegs ist.

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Pinkelpause im Stau: Taschen-WC kann im Ernstfall helfen

Weil der Handlungsspielraum in einer akuten Situation begrenzt ist, empfiehlt der ACE eine gute Vorbereitung. Sogenannte Notfalltoiletten oder Taschen-WCs nehmen nur wenig Platz weg.

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Die mobilen Lösungen gibt es in verschiedenen Ausführungen für Männer, Frauen und Kinder. Sie können vor allem bei längeren Fahrten oder unvorhersehbaren Staus hilfreich sein.

Pinkelpause im Stau: Diese Regeln gelten im Wohnmobil

Wer mit einem Wohnmobil im Stau steht und eine Toilette an Bord hat, darf sie benutzen. Voraussetzung ist, dass die Toilette erreicht werden kann, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Erlaubt ist die Nutzung nur im Stand und bei ausgeschalteter Zündung. Sobald der Verkehr wieder anrollt, müssen alle Insassen zurück auf ihren Plätzen sein.

Anders sieht es bei einem Wohnanhänger mit Toilette aus. Dessen WC darf im Stau nicht benutzt werden, weil dafür das Auto verlassen und die Autobahn betreten werden müsste.

Regelmäßige Pausen beugen Problemen vor

Damit es gar nicht erst kritisch wird, rät der ACE zu regelmäßigen Erholungspausen. Mindestens alle zwei Stunden oder alle 200 Kilometer sollte eine Pause von mindestens 15 Minuten eingelegt werden. Diese Unterbrechung kann auch für einen Toilettengang genutzt werden. Mobilitäts-Apps mit Echtzeitdaten können zudem dabei helfen, lange Staus zu umfahren und die Blase nicht unnötig zu belasten.

Wer trotz aller Vorkehrungen in einen spontanen und sehr langwierigen Stau gerät und die Autobahn verbotenerweise doch betreten muss, sollte laut ACE besonders aufmerksam sein. Andere Verkehrsteilnehmende müssen dabei ständig im Blick behalten werden. Denn selbst nach stundenlangem Stillstand können Fahrzeuge jederzeit wieder losfahren. Auch die Rettungsgasse oder der Standstreifen können plötzlich befahren werden. (dpa/mp)