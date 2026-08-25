Seit 2006 erhalten ADAC-Mitglieder bei Shell einen Rabatt beim Tanken. Zum Jahresende endet die langjährige Kooperation. Nun soll Esso neuer Partner des Automobilclubs werden.

Nach dem angekündigten Ende der langjährigen Zusammenarbeit zwischen ADAC und Shell steht offenbar bereits der neue Partner fest. Wie die „Bild“ berichtet, übernimmt Esso künftig das Vorteilsprogramm. Für Mitglieder gibt es dort schon ab September einen Preisnachlass – zum Start sogar doppelt so viel wie bisher.

Erst am Montag wurde bekannt, dass Shell und der ADAC ihre langjährige Zusammenarbeit zum Jahresende beenden. Damit stand auch der bekannte Tankrabatt für ADAC-Mitglieder vor dem Aus. Nun gibt es offenbar bereits einen Nachfolger.

Wie die „Bild“ berichtet, wird Esso neuer Tankrabatt-Partner des ADAC. Demnach können Mitglieder ab dem 1. September an teilnehmenden Esso-Tankstellen sparen. Vorgesehen ist grundsätzlich ein Rabatt von einem Cent pro Liter Kraftstoff.

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ADAC-Tankrabatt künftig bei Esso

Für Autofahrer ändert sich damit vor allem der Anbieter. Um den Rabatt zu erhalten, soll weiterhin die ADAC-Mitgliedskarte an der Tankstelle ausreichen. Eine zusätzliche Anmeldung ist nach dem Bericht nicht notwendig.

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Besonders interessant ist die Übergangszeit: Die Kooperation mit Shell läuft noch bis zum 31. Dezember 2026. Bis dahin können ADAC-Mitglieder den bisherigen Rabatt dort weiter nutzen. Gleichzeitig soll das neue Angebot bei Esso bereits ab September gelten.

Bisher erhalten ADAC-Mitglieder bei teilnehmenden Shell- und Agip/Eni-Tankstellen einen Cent Rabatt pro Liter Benzin oder Diesel. Das bestätigt auch die derzeit noch abrufbare Vorteilsseite des ADAC.

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Zum Start soll es sogar zwei Cent Rabatt geben

Zum Auftakt soll der Vorteil bei Esso vorübergehend höher ausfallen. Wie die „Bild“ unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, soll es vom 1. September bis zum 15. Oktober zwei Cent Rabatt pro Liter geben. Anschließend soll der Nachlass dauerhaft bei einem Cent pro Liter liegen.

Bei einer Tankfüllung von 50 Litern wären das zunächst ein Euro Ersparnis, später 50 Cent. Wer beispielsweise 20-mal jeweils 50 Liter tankt und einen Cent Rabatt erhält, spart insgesamt zehn Euro.

Warum endet die Zusammenarbeit mit Shell?

Shell und der ADAC hatten zuvor angekündigt, ihre Kooperation zum Jahresende zu beenden. Shell will sich künftig stärker auf das eigene Kundenprogramm „ClubSmart“ und seine Tank-App konzentrieren. Der bisherige ADAC-Rabatt bei Shell kann noch bis Ende Dezember genutzt werden.

Für ADAC-Mitglieder bedeutet das nach aktuellem Stand also nicht das Ende des Tankvorteils, sondern vor allem einen Wechsel des Partners. Laut „Bild“ verfügt Esso in Deutschland über gut 1100 Tankstellen und damit über ein deutlich kleineres Netz als Shell.