Brennende Augen, Frösteln, häufiges Blinzeln: Müdigkeit am Steuer ist lebensgefährlich. Ein kurzer Schlaf kann helfen – doch wer zu lange schläft, riskiert, danach noch benommener zu sein.

Powernap auf dem Rastplatz: Der Kurzschlaf sollte nicht länger als etwa 10 bis 20 Minuten dauern. Wolfgang Kumm/dpa/dpa-tmn

Müdigkeit wirkt in Comics oft harmlos. Im Straßenverkehr kann sie jedoch fatale Folgen haben. Der TÜV Süd warnt: Wer am Steuer brennende Augenlider bemerkt oder plötzlich fröstelt, sollte diese Alarmzeichen unbedingt ernst nehmen.

Müdigkeit kann die Fahrtüchtigkeit ähnlich stark beeinträchtigen wie Alkohol. Die Konzentration lässt nach, die Reaktionszeit wird länger. Zudem besteht die Gefahr, dass Autofahrende ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen.Powernap beim Autofahren: Schon Sekunden können gefährlich sein

Besonders riskant ist es, wenn die Augen auch nur für einen kurzen Moment zufallen. Wer bei Tempo 100 drei Sekunden lang die Augen geschlossenhält, fährt laut TÜV Süd mehr als 80 Meter im Blindflug.

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Um Sekundenschlaf zu vermeiden, sollten Autofahrende grundsätzlich nur ausgeschlafen starten. Bei längeren Strecken sind regelmäßige Pausen wichtig.

Zeigen sich erste Warnsignale, sollte man nicht zögern und den nächsten Parkplatz ansteuern. Alle anderen Maßnahmen bekämpfen nach Angaben der Prüforganisation lediglich die Symptome.

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Powernap beim Autofahren: Zehn bis 20 Minuten reichen aus

Ein kurzer Schlaf kann die nötige Erholung bringen. Dafür reichen in der Regel zehn bis 20 Minuten aus. Länger sollte das Nickerchen möglichst nicht dauern.

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Je länger man schläft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, in eine tiefere Schlafphase zu geraten. Wer dann aufwachen und direkt weiterfahren muss, fühlt sich häufig benommen – oder sogar noch müder als vor dem Einschlafen.

Powernap beim Autofahren: Wann Kaffee helfen kann

Wer möchte, kann vor dem Powernap eine Tasse Kaffee trinken. Das enthaltene Koffein wirkt den Angaben zufolge erst nach rund 30 Minuten.

Während des kurzen Schlafs stört es daher nicht beim Einschlafen. Nach dem Aufwachen kann es den erfrischenden Effekt des Nickerchens möglicherweise verstärken.

Als alleiniger Ersatz für Schlaf eignet sich Kaffee allerdings nicht. Wer müde ist, sollte sich nicht darauf verlassen, allein mit Koffein sicher weiterfahren zu können.

Diese Uhrzeiten sind kritisch

Autofahrende sollten außerdem ihre innere Uhr beachten. In der Regel befindet sich der Mensch biologisch zwischen zwei und fünf Uhr morgens in einem Leistungstief.

Auch am Nachmittag gegen 14 Uhr lässt die Aufmerksamkeit häufig nach. Gerade zu diesen Zeiten sollten Fahrende besonders auf Anzeichen von Müdigkeit achten. (dpa/mp)