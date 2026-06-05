Motorradtour mit Freunden? Diese fünf Tipps machen die Ausfahrt sicherer

Gemeinsam auf kurvigen Landstraßen unterwegs sein – für viele Motorradfahrer gehört das zum perfekten Wochenende. Doch gerade bei Gruppenausfahrten lauern Risiken. Der TÜV Süd erklärt, worauf Biker achten sollten, damit Sicherheit und Fahrspaß nicht auf der Strecke bleiben.

Motorradtouren mit Freunden machen vielen Bikerinnen und Bikern besonders viel Spaß. Wer gemeinsam unterwegs ist, profitiert vom Austausch, von der gemeinsamen Streckenplanung und vom Erlebnis auf zwei Rädern.

Doch Ausfahrten in der Gruppe bringen auch Herausforderungen mit sich. Vor allem unterschiedliche Fahrniveaus können zum Problem werden. „Niemand sollte sich von schnelleren Fahrern mitziehen lassen oder versuchen, Manöver zu kopieren, die er nicht sicher beherrscht“, warnt Alexander Busch vom TÜV Süd.

Motorradtour mit Freunden: Route vorher gemeinsam planen

Schon vor dem Start empfiehlt der TÜV Süd einen gemeinsamen Streckencheck. Dabei sollten die Teilnehmer die Route besprechen und festlegen, wo Tankstopps und Pausen stattfinden.

Außerdem können mögliche Gefahrenstellen entlang der Strecke thematisiert werden. Dazu zählen etwa enge Kurven oder Straßenabschnitte in schlechtem Zustand.

Kommunikation früh festlegen

Damit unterwegs keine Missverständnisse entstehen, sollten Kommunikationswege bereits vor der Abfahrt geklärt werden. Wichtige Fragen sind dabei: Was passiert, wenn jemand den Anschluss verliert? Welche Signale werden bei einer Panne oder einem Tourabbruch genutzt?

Laut TÜV Süd eignen sich dafür beispielsweise Licht- oder Hupsignale. Diese können innerhalb der Gruppe weitergegeben werden, bis die vorausfahrende Person reagieren kann. Zusätzlich empfiehlt sich der Austausch der Handynummern. Besonders komfortabel ist die Kommunikation über ein Intercom-System. Idealerweise sollte dieses meshfähig sein und alle Fahrerinnen und Fahrer miteinander verbinden.

Handzeichen für Gefahren vereinbaren

Auch Handzeichen können die Verständigung während der Fahrt erleichtern. Sie helfen dabei, andere Gruppenmitglieder frühzeitig auf Gefahren aufmerksam zu machen. Dazu gehören beispielsweise Ölspuren, Schotter oder Hindernisse auf der Fahrbahn. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer die vereinbarten Zeichen kennen.

Zu große Gruppen erschweren allerdings die Kommunikation. Deshalb rät der TÜV Süd, Gruppen mit mehr als acht bis zehn Motorrädern aufzuteilen. Gemeinsame Treffpunkte sorgen dennoch dafür, dass niemand auf das Gruppenerlebnis verzichten muss.

Kettenverantwortung sorgt für Zusammenhalt

Bewährt hat sich laut TÜV Süd außerdem das Prinzip der sogenannten „Kettenverantwortung“. Dabei achtet jede Fahrerin und jeder Fahrer auf die nachfolgende Person. Vergrößert sich der Abstand zu stark oder verliert jemand den Anschluss, wird das Tempo reduziert, bis die Gruppe wieder zusammen ist.

Auch die Reihenfolge innerhalb der Gruppe sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Der TÜV Süd empfiehlt, erfahrene Fahrerinnen und Fahrer an die Spitze sowie ans Ende der Gruppe zu setzen. Weniger erfahrene Teilnehmer sollten weiter vorn fahren, allerdings nicht direkt hinter der führenden Person.

Das könnte Sie auch interessieren: Künstlicher V8, virtuelle Gänge: Hat Mercedes die Essenz des Sportwagens verloren?

Geschwindigkeit, Etappenlänge und Fahrtdauer sollten sich stets am Können der unerfahrensten Teilnehmer orientieren. So können alle entspannt unterwegs sein und die Tour genießen. Am Ende gilt dennoch: Keine Planung ersetzt die Einschätzung der aktuellen Situation. Der Rat des TÜV Süd lautet deshalb, „maßvoll und situationsabhängig“ zu fahren. (dpa/vd)