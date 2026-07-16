Kontakte, Navi-Ziele und Streaming-Zugänge: Im Mietwagen bleiben schnell persönliche Informationen zurück. Mit vier einfachen Schritten lassen sich die digitalen Spuren vor der Rückgabe entfernen.

Kontakte und Apps: Wer seine Privatsphäre schützen möchte, sollte bei der Rückgabe des Mietwagens die gespeicherten persönlichen Daten löschen. Bernd Diekjobst/dpa-tmn

Abholen, losfahren und den Mietwagen später möglichst ohne Schaden zurückgeben: Damit scheint die Sache erledigt. Doch wer auf Datenschutz achtet, sollte vor der Abgabe noch einen wichtigen Punkt prüfen.

Während der Fahrt können persönliche Daten im Auto gespeichert worden sein. Die Stiftung Warentest rät deshalb dazu, digitale Spuren im Mietwagen konsequent zu löschen.

Diese Informationen bleiben zurück

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Gespeichert werden können Daten von einem Smartphone, das mit dem Fahrzeug gekoppelt wurde. Dazu zählen etwa Telefonbuch-Kontakte, Navigationsziele oder Favoriten.

Auch Zugangsdaten zu Diensten können im Infotainment-System verbleiben. Das gilt beispielsweise für Musikstreaming-Apps, die während der Mietdauer genutzt wurden.

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Die Experten empfehlen, sich vor der Rückgabe des Autos etwas Zeit zu nehmen und die Daten systematisch zu entfernen.

Daten im Mietwagen löschen: Infotainment-System zurücksetzen

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Wurde das eigene Smartphone mit dem Auto verbunden, sollte das Infotainment-System zunächst auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Die entsprechende Funktion befindet sich meist in den Systemeinstellungen. Je nach Fahrzeug kann sie allerdings etwas versteckt in den Menüs liegen.

Daten im Mietwagen löschen: Kontakte und Navi-Ziele prüfen

Nach dem Zurücksetzen sollte kontrolliert werden, ob wirklich alle Telefonbuch-Kontakte sowie Ziele und Favoriten aus dem Navigationssystem verschwunden sind.

Ist das nicht der Fall oder wurde die Reset-Funktion nicht gefunden, müssen die gespeicherten Informationen von Hand gelöscht werden.

Daten im Mietwagen löschen: Von Apps abmelden

Wer integrierte Dienste des Infotainment-Systems mit eigenen Zugangsdaten genutzt hat, sollte sich dort wieder abmelden.

Das betrifft zum Beispiel Musikstreaming-Apps. Ohne Abmeldung könnten persönliche Konten weiterhin mit dem Fahrzeug verbunden bleiben.

Daten im Mietwagen löschen: Bluetooth-Verbindungen entfernen

Zum Schluss sollten sicherheitshalber alle genutzten Bluetooth-Verbindungen gelöscht werden.

Das gilt sowohl für das Bluetooth-Menü im Auto als auch für das eigene Smartphone. Dort findet sich die Verbindung meist unter den gespeicherten Geräten in den Bluetooth-Einstellungen.

Übertragung direkt verhindern

Wer im Mietwagen lediglich telefonisch erreichbar sein möchte, kann die Übermittlung persönlicher Daten an das Infotainment-System auch direkt ablehnen. Die entsprechenden Abfragen erscheinen auf dem Smartphone, sobald das Gerät mit dem Auto gekoppelt wird. Dort lassen sich einzelne Berechtigungen verweigern.

Noch einfacher kann die Verbindung über Android Auto oder Apple CarPlay sein. Beide Systeme werden von den meisten neueren Fahrzeugen unterstützt. Dabei werden Inhalte und Funktionen des Smartphones lediglich auf dem Bildschirm des Autos gespiegelt. Nach Angaben der Stiftung Warentest werden dabei keine Daten im Infotainment-System des Fahrzeugs gespeichert. (dpa/mp)