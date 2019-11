Der neue Zafira im MOPO-Test: Opel hat den Bus neu erfunden

Man muss es einfach mal so schreiben: Opel hat den Bus neu erfunden. Das klingt etwas spektakulärer als es vielleicht ist, aber man muss sich jetzt von allem lösen, was man bisher unter der Bezeichnung „Zafira“ kannte. Und der neue Opel Bus ist eine schöne und vernünftige Neu-Auflage.

Kurze Klarstellung: Der neue Zafira Life ist nicht allein von Opel entwickelt worden. Das verschlechtert das Ergebnis aber nicht. Opel übernimmt ihn von PSA, der Peugeot Traveller, und Citroën Spacetourer sind praktisch baugleich – wie übrigens auch der Toyota ProAce Verso.

Und noch eine Anmerkung vorweg: Dass dieses Modell nun den Zafira fortführt und dadurch auch so heißt, verwirrt etwas, denn die Kastenwagen-Version des Zafira Life trägt den Namen Vivaro – und zwischen diesen beiden Autos gibt es technisch keine großen Unterschiede. Im Grunde ist der Zafira Life also ein Vivaro-Transporter für Fahrgäste. Alles klar?

Opel nennt den Zafira Life eine „Lounge auf Rädern“

Die Erfolgsstory des Opel Zafira begann 1999. 20 Jahre später stellen die Rüsselsheimer aber die komplett neu entwickelte vierte Modellgeneration des Familien-Vans auf die Räder. Ist das noch ein Bus? Oder ein Van? Oder eine Großraumlimousine? Opel bietet ihn in drei unterschiedlichen Längen an: als „Small“-Variante mit 4,60 Meter Länge, als „Medium“ mit 4,95 Meter sowie als „Large“ mit 5,30 Meter - und jeweils mit Platz für bis zu neun Personen.

Was er ist, muss man nun selbst entscheiden. Opel nennt den Zafira Life eine „Lounge auf Rädern“. Elektrisch beheizbare Vordersitze mit Massagefunktion tragen sicher zu diesem Eindruck bei. In der Lounge-Ausstattung befinden sich im Fond vier Ledersessel mit jeweils 48 Zentimetern Sitzbreite, die sich in Aluminiumschienen variabel verschieben lassen. VIP-Gäste können sich sogar mit viel Beinfreiheit gegenübersitzen.

Das Cockpit gibt sich modern und aufgeräumt. Leider fehlt es an Ablagemöglichkeiten. Opel Foto:

Ein Kamera und Radar basierter intelligenter Geschwindigkeitsassistent bietet neueste Technik. Mir gefiel auf den ersten Blick das zweiteilige Panorama-Glasdach, das reichlich Licht und Luft in den Innenraum lässt. Man möchte fast lieber hinten sitzen als auf dem Fahrersitz.

Der Verbrauch ist moderat, auch bei voller Besetzung

Sehr praktisch: eine Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe. Die meisten Versionen des Zafira Life sind maximal 1,90 Meter hoch und passen damit problemlos in herkömmliche Tiefgaragen – gerade in Großstädten ein Plus.

Was kann man nun zum Fahren schreiben? Es gibt nur Diesel, keine Benziner. Dafür aber die neueste Technik (Euro 6d Temp), also keine Fahrverbotsgefahr. Der Verbrauch ist moderat, auch bei voller Besetzung. Die Abgase werden über ein SCR-System gereinigt, der Adblue-Tank fasst stattliche 22,5 Liter.

Auf der Autobahn merkt man, warum Opel beim Namen vermeiden wollte, dass es sich beim Zafira Life um einen Transporter handelt. Er lässt sich fahren wie eine normale Limousine und er beschleunigt auch so. Das macht ihn wendig und spritzig in jeder Situation.

Bei der Mittelkonsole wurde am falschen Ende gespart

Was gibt es zu meckern? Das Fahrwerk ist eher auf der straffen Seite. Bei unebenem Belag rumpelt es etwas. Und schon bei kleineren Lenkmanövern wird man in den Sitzen stärker hin- und herbewegt. Wer eine der kürzeren Modell-Varianten wählt, muss auf den Kofferraum verzichten. Außer man entfernt die letzte Sitzreihe und reist nur zu viert. Dann gibt’s wieder ordentlich Platz für alle und alles. Leider finden sich vorn zu wenig Ablagefächer, obwohl es genug Einbaumöglichkeiten gegeben hätte.



In der Ausstattungslinie„Innovation“ bietet Opel den Zafira Life mit elektronisch öffnenden Türen an. Opel Foto:

Manch einer wird die Mittelkonsole vermissen, in der man zum Beispiel sein Handy ablegen kann. Hier wurde am falschen Ende gespart. Zudem gibt es nur einen einzigen USB-Slot im ganzen Auto. Für die Bedürfnisse von heutigen Familien ist das leider völlig unzeitgemäß. Bei der gehobenen Innovation-Ausstattung gibt es unter dem Beifahrersitz allerdings noch eine 230-Volt-Steckdose für den Fond, die als Ersatz dienen kann.

Fazit: Opel sollte man nicht unterschätzen!

Was mir persönlich gut gefällt, ist das Trucker-Feeling, das sich in so einem Bus ergibt. Das Lenkrad liegt flacher als bei normalen Pkw und man kann seinen Arm auf eine breite Leiste unter dem Seitenfenster legen. Unser Testwagen hatte elektrische Schiebetüren für die Fondpassagiere. Die per Fußschwenk zu öffnenden Türen sind extrem komfortabel, aber leider nur mit Aufpreis zu haben.

Fazit: Trotz zu langer Aufpreisliste bleibt der neue Zafira Life deutlich unter den Preisen der Konkurrenz. Er lässt sich prima fahren und macht Familien das Reisen angenehm. Opel sollte man nicht unterschätzen.



Technische Daten

Dieses Fahrzeug wurde uns zum Test zur Verfügung gestellt: Opel Zafira Life M 2.0 Diesel



Motor: 1997 ccm, 130 kW/177 PS, Frontantrieb, 8-Gang-Automatik, Euro 6d Temp, 0 auf 100 km/h: 10,4 Sek, Spitze: 185 km/h, Verbrauch: 6,0 l Diesel/100 km (Werksangabe), CO2-Ausstoß: 143 g/km, L/B/H in mm: 4956/2010/1890, Radstand: 3275 mm, Wendekreis: 12,9 m, Kofferraum: bis 4200 l, Tank: 70 l, Leergewicht: 1838 kg, Preis: ab 41.405 Euro