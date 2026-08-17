Mit zunehmendem Alter kann die Kfz-Versicherung erheblich teurer werden. Eine Auswertung der Stiftung Warentest zeigt enorme Preisunterschiede – und mehrere Möglichkeiten, die Kosten deutlich zu senken.

Kfz-Police: Die Stiftung Warentest hat 36 Autoversicherungstarife mit Blick auf die Alterszuschläge analysiert. Benjamin Nolte/dpa-tmn

Für ältere Autofahrer kann die Kfz-Versicherung richtig ins Geld gehen. In einer Beispielrechnung der Stiftung Warentest zahlt ein 90-jähriger Modellkunde im Westen Berlins für die Kfz-Haftpflicht durchschnittlich 657 Euro im Jahr. Ein 55-Jähriger kommt dagegen auf nur 237 Euro – der Beitrag des Älteren liegt damit 177 Prozent höher.

Ähnlich sieht es bei Haftpflicht plus Vollkasko aus. Der 55-jährige Modellkunde zahlt dafür im Schnitt 777 Euro pro Jahr, der 90-Jährige 1971 Euro. Das entspricht einer Steigerung von durchschnittlich 154 Prozent.

Autoversicherung im Alter: Wann die Zuschläge beginnen

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Ab welchem Alter Versicherer höhere Beiträge verlangen, ist unterschiedlich. Manche Anbieter beginnen bereits vor dem 60. Lebensjahr mit Alterszuschlägen, andere erst ab 65 Jahren.

Ab einem Alter von 82 Jahren deckeln viele Versicherer den Zuschlag. Bei einigen wenigen steigt der Beitrag jedoch auch danach noch weiter, berichtet die Verbraucherschutzorganisation in ihrer Zeitschrift „Stiftung Warentest Finanzen“ (Ausgabe 9/2026).

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Für die Untersuchung analysierten die Experten 36 Autoversicherungstarife. Diese waren bereits bei einem allgemeinen Test im vergangenen Herbst als günstig und empfehlenswert bewertet worden. Nun wurden sie gezielt auf ihre Alterszuschläge untersucht.

Vergleich kann Hunderte Euro sparen

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Das Ergebnis: Ein Vergleich kann teils mehrere Hundert Euro Ersparnis bringen. Die drei günstigsten Vollkasko-Stadt-Tarife für den 90-jährigen Modellkunden kosteten zwischen 1344 und 1603 Euro im Jahr. Der Durchschnitt aller untersuchten Anbieter lag dagegen bei 1971 Euro.

Die Stiftung Warentest empfiehlt deshalb, die Beiträge regelmäßig zu vergleichen und bei deutlichen Preisunterschieden den Anbieter zu wechseln.

Wer neben der Kfz-Haftpflicht auch eine Kaskoversicherung möchte, sollte allerdings vorsichtig sein: Der alte Vertrag sollte erst gekündigt werden, wenn der neue bereits abgeschlossen ist. Anders als bei der Haftpflicht gibt es bei der Kasko keinen Aufnahmezwang. Ein Versicherer kann diesen Schutz also ablehnen.

Wer den bisherigen Vertrag zu diesem Zeitpunkt bereits gekündigt hat, kann dadurch zunächst ohne gewünschten Kaskoschutz dastehen.

Autoversicherung im Alter: So sinkt der Beitrag auch ohne Wechsel

Auch beim bestehenden Versicherer kann gespart werden. Sinkt etwa nach dem Renteneintritt die jährliche Fahrleistung, sollte das der Versicherung gemeldet werden. Wer statt 15.000 nur noch 10.000 Kilometer im Jahr fährt, spart laut Stiftung Warentest durchschnittlich zehn Prozent.

Eine Werkstattbindung kann ebenfalls helfen. Wer sich darauf einlässt, kann mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent rechnen.

Auch langjähriges unfallfreies Fahren macht sich bezahlt. Wer über viele Jahre in höhere Schadenfreiheitsklassen aufsteigt, kann den Effekt der Alterszuschläge deutlich abmildern.

Noch größer kann das Sparpotenzial durch einen Verzicht auf den Kaskoschutz sein. Dabei sind teilweise mehr als 1000 Euro Beitragsersparnis pro Jahr möglich. Gerade bei älteren Autos, die nicht mehr viel wert sind, sei eine Kaskoversicherung häufig nicht unbedingt nötig, heißt es in dem Bericht.

Jüngerer Partner kann Vertrag übernehmen

Einen weiteren Sparansatz gibt es für Paare mit größerem Altersunterschied. In der Analyse der Stiftung Warentest konnte ein Modellehepaar im Alter von 60 und 70 Jahren bei gleicher Schadenfreiheitsklasse bis zu 215 Euro im Jahr sparen.

Dafür mussten Vollkasko und Haftpflicht vom jüngeren Partner abgeschlossen werden. Auch in diesem Fall empfiehlt sich laut Stiftung Warentest ein Vergleich.

Autoversicherung im Alter: Zuschläge sind rechtlich zulässig

Rechtlich sind die Alterszuschläge nicht zu beanstanden. Altersbedingte Ungleichbehandlungen sind gesetzlich zulässig, wenn eine Altersgruppe versicherungsmathematisch ein größeres Risiko darstellt.

Deswegen zahlen Fahranfänger häufig sogar noch mehr als ältere Autofahrer. Sie profitieren noch nicht von den Rabatten für viele unfallfreie Jahre. Für Senioren sei das allerdings nur ein „schwacher Trost“, schreibt die Stiftung Warentest. (dpa/mp)