Ein BMW soll verschwunden sein, doch in der Schadenanzeige verschwieg der Halter einen alten Unfall. Das wurde vor Gericht zum Problem – und kostete ihn am Ende den Versicherungsschutz.

Wer der Versicherung einen Autodiebstahl meldet, muss zwingend richtige Angaben machen, auch zu vorherigen Unfällen. Kai Remmers/dpa/dpa Themendienst

Wer seiner Versicherung nach einem angeblichen Autodiebstahl falsche Angaben macht, kann am Ende leer ausgehen. Denn eine Falschangabe kann die eigene Glaubwürdigkeit massiv beschädigen.

Genau darum ging es in einem Fall vor dem Oberlandesgericht Dresden. Auf die Entscheidung weist die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins hin.

Autodiebstahl gemeldet: Halter verschwieg alten Unfallschaden

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Im Verfahren machte ein Halter gegenüber seiner Kaskoversicherung einen Autodiebstahl geltend. Angeblich war sein BMW gestohlen worden. Nach seiner Darstellung hatte er den Wagen morgens ordentlich verschlossen geparkt. Mittags habe er ihn dann nicht mehr vorgefunden.

Als er die Schadenanzeige für die Versicherung ausfüllte, verneinte er jedoch „explizit“ die Frage nach reparierten oder unreparierten Vorschäden. Später stellte sich heraus: Das Auto war vor dem Kauf in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Darüber war der Halter vom Verkäufer auch informiert worden.

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Autodiebstahl gemeldet: Versicherung verweigert Zahlung

Wegen dieser Falschangabe verweigerte die zuständige Versicherung die Zahlung. Hinzu kam: Ein Täter wurde nicht ermittelt. Auch Zeugen für den behaupteten Diebstahl gab es nicht.

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Der Mann wollte das nicht hinnehmen und klagte. Die Sache landete vor Gericht. Am Ende entschied das Oberlandesgericht Dresden zugunsten der Versicherung.

Autodiebstahl gemeldet: Gericht erklärt wichtige Beweiserleichterung

Grundsätzlich müssen Opfer eines Diebstahls nach Ansicht des Gerichts in der Regel nur ein sogenanntes „äußeres Bild“ des Diebstahls nachweisen. Das ist vereinfacht gesagt eine Beweiserleichterung. Denn bei Autodiebstählen gibt es oft keine direkten Beweise. Häufig sieht niemand den Dieb. Videoaufnahmen oder Zeugen fehlen ebenfalls.

Dann kann es ausreichen, wenn Betroffene glaubhaft schildern, dass sie das Auto abgestellt und später nicht wiedergefunden haben. Auch Zeugen, etwa Nachbarn, die das Abstellen gesehen haben, können helfen.

Autodiebstahl gemeldet: Falschangabe kostet Glaubwürdigkeit

Anders sieht es aus, wenn Versicherte bei der Schadenabwicklung lügen. Dann kann die Glaubwürdigkeit verloren gehen. So bewertete es auch das OLG Dresden. Durch das bewusste Verschweigen der Unfallhistorie glaubte das Gericht der Schilderung des Klägers nicht mehr ohne Weiteres.

Der Mann konnte sich deshalb nicht mehr auf die übliche Beweiserleichterung berufen. Er hätte den Diebstahl nun mit weiteren Beweismitteln belegen müssen.

Autodiebstahl gemeldet: Kläger bleibt auf Schaden sitzen

Das gelang ihm nicht. Weder wurde ein Täter ermittelt, noch lagen ausreichende Zeugen oder andere Beweise für das Verschwinden des Fahrzeugs vor. Damit blieb der Nachweis des Diebstahls unvollständig. Die Versicherung wurde komplett von der Leistungspflicht befreit.

Für den Kläger bedeutet das: Er bekommt kein Geld vom Versicherer und bleibt auf seinem Schaden sitzen. (dpa/mp)



