Ein Mann bestellt über eine prominent platzierte Google-Anzeige einen Fahrradträger – doch die Ware kommt nie. Ein Gericht sieht auch Google in der Verantwortung. Das Urteil hat allerdings Grenzen.

Nutzer dürfen laut Amtsgericht Starnberg erwarten, dass in den Suchergebnissen und Anzeigen einer Suchmaschine keine offensichtlichen Betrugsangebote erscheinen. Christian Charisius/dpa/dpa-tmn

Ein Angebot steht ganz oben in der Google-Suche – dann wird es wohl seriös sein. Davon ging ein Mann aus Bayern aus, als er in einer eingeblendeten Anzeige einen Fahrradträger für knapp 490 Euro entdeckte.

Er überwies das Geld an den vermeintlichen Fahrrad-Shop aus Stuttgart. Die bestellte Ware erhielt er jedoch nie: Hinter dem Angebot steckte ein Fakeshop.

Google haftet für Fakeshop-Anzeige

Anzeige

Das Amtsgericht Starnberg entschied nun, dass Google für den entstandenen Schaden aufkommen muss. Der Konzern soll dem Mann den Kaufpreis sowie seine Anwalts- und Gerichtskosten erstatten.

Das Urteil trägt das Aktenzeichen 1 C 198/26. Der Käufer war um den Auto-Fahrradträger und sein Geld gebracht worden.

Anzeige

Google haftet für Fakeshop-Anzeige nach fehlender Prüfung

Durchschnittliche Nutzerinnen und Nutzer müssten in den Suchergebnissen nicht mit offensichtlich betrügerischen Angeboten rechnen, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Anzeige

Das Vertrauen in die Seriosität der Anzeigen werde zusätzlich gestärkt, weil Google selbst auf seine Qualitätskontrollen und die automatisierte Überprüfung von Werbung hinweise.

Der betrügerische Shop war den Angaben zufolge bereits von anderer Stelle als Fakeshop erkannt und an Google gemeldet worden. Dass die Anzeige trotzdem weiterhin prominent ausgespielt wurde, ohne sie noch einmal zu prüfen, wertete das Gericht als Pflichtverletzung.

Nutzer einer Suchmaschine dürfen demnach grundsätzlich erwarten, dass ihnen keine bezahlten betrügerischen Anzeigen oder Suchergebnisse angezeigt werden.

Google haftet nicht automatisch immer

Für andere betrogene Kunden hat die Entscheidung zunächst keine unmittelbaren Folgen. Das Urteil wurde in einem beschleunigten Verfahren ohne mündliche Verhandlung getroffen.

Als Einzelfallentscheidung eines Amtsgerichts ist es für andere Gerichte nicht zwingend bindend. Suchmaschinenbetreiber haften daher nach dem Urteil nicht automatisch in jedem vergleichbaren Fakeshop-Fall.

Google: Geld noch nicht geflossen

Nach Angaben des Passauer Klägeranwalts Sven Galla hat Google bislang nicht auf das Verfahren reagiert. Auch die gerichtlich festgelegte Summe habe sein Mandant noch nicht erhalten.

Möglicherweise sei das Urteil bei Google noch nicht an der zuständigen Stelle angekommen, vermutet der Anwalt.

So prüfen Sie Angebote

Ob ein Onlineshop seriös ist, können Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen überprüfen. Das Werkzeug bewertet Internetseiten nach einem Ampelsystem.

Es hilft außerdem dabei, die Einschätzung richtig einzuordnen, und gibt weitere Tipps zum Erkennen betrügerischer Shops. Google selbst informiert auf seinen Seiten darüber, wie verdächtige Anzeigen gemeldet werden können. (dpa/mp)