Falten, graue Haare, erste Beschwerden – und plötzlich ist da der Gedanke: Jetzt werde ich alt. Eine Altersforscherin erklärt, warum dieser Schreck oft mit falschen Bildern vom Altern zu tun hat und wie daraus neue Klarheit entstehen kann.

Irgendwann taucht er bei vielen auf: der Gedanke, dass man älter wird. Vielleicht an einem runden Geburtstag, beim Blick in den Spiegel oder weil sich der eigene Körper plötzlich anders anfühlt.

Für viele Menschen ist das unangenehm. Dabei geht es oft nicht nur um Falten, graue Haare oder kleine körperliche Beschwerden, sondern um größere Fragen: Werde ich jetzt immer schwächer? Verliere ich an Wert? Und wie viel kann ich überhaupt noch beeinflussen?

Angst vor dem Älterwerden: Wir sehen oft nur die Verluste

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„Altern ist verbunden nicht nur mit Verlusten, sondern auch mit Gewinnen“, sagt die Psychologin und Altersforscherin Prof. Jana Nikitin.

Das Problem: Häufig konzentrieren wir uns vor allem auf das, was vermeintlich schlechter wird. Wir rechnen damit, schwächer, unattraktiver oder vergesslicher zu werden.

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Doch so eindeutig ist das nicht. Vielmehr sei unsere Vorstellung vom Alter häufig grundsätzlich negativ geprägt.

Selbst vermeintliche Komplimente können dazu beitragen. Sätze wie „Du siehst viel jünger aus“ oder „Ich fühle mich zehn Jahre jünger“ vermitteln letztlich, dass Altsein etwas Schlechtes sei.

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„Eigentlich betonieren wir damit die negativen Altersbilder“, sagt Nikitin.

Kontakte können Altersbilder verändern

Ein Grund für solche Vorstellungen kann laut der Forscherin sein, dass viele Menschen außerhalb der eigenen Familie kaum Kontakt zu anderen Altersgruppen haben.

Damit fehlen Erfahrungen, die pauschale Bilder vom Alter korrigieren könnten. Aus der sozialpsychologischen Forschung wisse man, dass Kontakt dazu beitrage, Stereotype abzubauen.

Nikitins Rat: Wissen über das Altern aneignen und Freundschaften auch mit Menschen anderer Altersgruppen pflegen.

Angst vor dem Älterwerden: Negative Bilder können Folgen haben

Unsere Vorstellungen vom Alter können laut Nikitin sogar beeinflussen, wie wir tatsächlich altern.

Wer etwa bei Rückenschmerzen sofort denkt: „Das ist das Alter, da kann ich nichts machen“, sucht womöglich gar nicht erst nach Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun.

So kann eine Art selbsterfüllende Prophezeiung entstehen. Man erwartet einen Abbau, deutet Veränderungen entsprechend – und wird passiver.

Altern lässt sich mitgestalten

Die Lösung besteht allerdings nicht darin, das Älterwerden ausschließlich positiv zu sehen.

„Man hat bestimmte Möglichkeiten, aber nicht alle Möglichkeiten dieser Welt“, sagt Nikitin. Zu einer realistischen Sicht gehöre, eigene Grenzen ebenso anzuerkennen wie die vorhandenen Spielräume.

Für die Forscherin gilt: Altern ist nicht einfach etwas, das über einen Menschen hereinbricht. Es lässt sich in Teilen mitgestalten.

Hilfreich seien etwa Bewegung, gesunde Ernährung, soziale Kontakte und eine sinnvolle Aufgabe. Das tue Menschen in jedem Alter gut – und dafür sei es nie zu spät.

Das können wir im Alter gewinnen

Mit dem Alter können auch emotionale Vorteile einhergehen.

Im Durchschnitt seien ältere Menschen ausgeglichener, emotional stabiler und besser darin, ihre Gefühle zu regulieren, erklärt Nikitin. Außerdem würden sie soziale Begegnungen häufig als bedeutungsvoller erleben.

Das könne damit zusammenhängen, dass einem die Begrenztheit der eigenen Lebenszeit bewusster wird.

Daraus entsteht mitunter eine neue Klarheit. Man überlegt genauer, mit welchen Menschen man Zeit verbringen möchte und welche Aufgaben noch sinnvoll erscheinen.

Auch die Meinung anderer kann an Bedeutung verlieren. „Will ich jetzt wirklich noch jeden Blödsinn mitmachen? Nein, will ich nicht“, beschreibt Nikitin diese Entwicklung.

Angst vor dem Älterwerden: den Blick weiten

Was also tun, wenn einen der Blick in den Spiegel belastet oder körperliche Veränderungen Sorgen machen?

Nikitin empfiehlt, den ersten negativen Gedanken nicht allein stehen zu lassen. Stattdessen könne man sich fragen: Welche meiner Vorstellungen vom Alter stimmen überhaupt? Was kann ich weiterhin beeinflussen? Und was habe ich durch das Älterwerden gewonnen?

Auch andere Fragen können helfen: Was habe ich aufgebaut, gelernt oder bewirkt? Welche Beziehungen, Erfahrungen und Menschen gehören heute zu meinem Leben?

Die Antworten fallen bei jedem Menschen anders aus. Die Falten verschwinden dadurch nicht – ihre Bedeutung kann sich aber verändern.

Dann stehen sie womöglich nicht mehr nur für etwas, das verloren gegangen ist, sondern auch für das, was im Laufe des Lebens hinzugekommen ist.

Was habe ich geschafft, was kann ich gestalten?

Mit dem Älterwerden verändert sich laut Nikitin noch etwas: Menschen werden besser darin, sich an das anzupassen, was sie haben, und dessen Wert wahrzunehmen.

Grundsätzlich gebe es zwei Möglichkeiten, Kontrolle über das eigene Leben auszuüben. Entweder verändern Menschen ihre Umwelt so, dass sie zu ihren Bedürfnissen passt – oder sie verändern ihre eigenen Bedürfnisse entsprechend dem, was vorhanden ist.

Dieser zweite Prozess werde im höheren Erwachsenenalter stärker.

Das könne zunächst nach bloßem Sich-abfinden klingen. Nikitin sieht darin jedoch auch einen Vorteil: Ältere Menschen fänden das Gute häufiger in dem, was bereits da ist.

Dazu können Beziehungen, Erfahrungen, Fähigkeiten, überwundene Krisen, ein Zuhause oder eine Familie gehören.

Jana Nikitin ist Professorin und Leiterin des Arbeitsbereichs Psychologie des Alterns an der Universität Wien. Gemeinsam mit Christina Ristl veröffentlichte sie in diesem Jahr das Buch „Die sieben Mythen des Alterns – Was wir von der psychologischen Forschung lernen können“. (dpa/mp)