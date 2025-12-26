Altpapier oder Restmüll? So entsorgen Sie Geschenkpapier richtig

Meist sind die Weihnachtsgeschenke in Geschenkpapier eingewickelt, hinzu kommen eine Schleife oder bunte Aufkleber. Während der Inhalt (hoffentlich) seinen Platz im Leben des Beschenkten findet, wird das Papier in der Regel entsorgt. Doch wohin gehört es? Altpapier, Restmüll oder Gelber Sack?

Die korrekte Entsorgung von Geschenkpapier hängt mit dessen materieller Beschaffenheit zusammen. Einfaches bedrucktes Papier kann ohne weiteres im Altpapier entsorgt werden. Es lässt sich leicht auseinanderreißen und bildet dabei faserige Stellen an den Rändern. Die kleinen Klebestreifen müssen nicht abgetrennt werden, sie werden beim Recyceln entfernt.

Anders verhält es sich mit Verzierungen wie Bändern, Schleifen oder Glitzersternen. Diese müssen über den Gelben Sack beziehungsweise die Gelbe Tonne entsorgt werden. Folien gehören dagegen in den Restmüll, ebenso wie Geschenkbänder aus Stoff. Diese können jedoch häufig auch wiederverwendet werden.

Geschenkpapier besteht häufig gar nicht aus Papier

Zurück zum Geschenkpapier: Statt aus Papier besteht die feierliche Verpackung häufig auch aus Kunststoff oder Metall. Diese Materialien werden verwendet, um das Geschenkpapier mit einer Beschichtung stabiler zu machen oder, um es glitzern zu lassen.

In solchen Fällen gehört es nicht ins Altpapier, da es dort nicht recycelt werden kann. Stattdessen müssen Sie beschichtetes und mit Metall dekoriertes Geschenkpapier in der Restmülltonne entsorgen.

Um nach den Feierlichkeiten möglichst viel Verpackungsmüll zu vermeiden, empfehlen Umweltbetriebe, das Geschenkpapier so gut es geht vorsichtig aufzureißen, um es gegebenenfalls wiederverwenden zu können. Als Alternative zum Geschenkpapier können auch Zeitungen oder Prospekte genutzt werden. Möglich sind auch Geschenktüten oder Kartons, die ebenfalls erneut verwendet werden können. (Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de)