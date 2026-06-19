Wenn der Hunger groß ist, landet schnell eine TK-Pizza im Ofen. Dabei geht es auch frisch, warm und gesund – mit drei einfachen Rezepten für den Feierabend.

Wozu TK-Pizza, wenn diese Rezepte doch so schnell gehen und viel gesünder sind? Christin Klose/dpa-tmn

Der Magen knurrt, die Zeit ist knapp. Dann ist die Versuchung groß, schnell ein Fertiggericht in den Topf oder Ofen zu werfen.

Doch eine warme Mahlzeit muss nicht aus der Konserve oder dem Tiefkühlfach kommen. In 10 bis 15 Minuten lässt sich auch frisch kochen.

Kochbuchautorin und Foodbloggerin Christina Heß zeigt drei Gerichte, die fast so schnell fertig sind wie ein Fertiggericht. Bei Nährstoffen, Geschmack und Sättigungsfaktor sind sie ihm aber klar überlegen.

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Tex-Mex-Omelett (zwei Portionen)

Für das Tex-Mex-Omelett werden fünf Eier, 100 Milliliter Milch, Salz, Pfeffer, ein halber Teelöffel Tex-Mex-Gewürz, ein Esslöffel frischer Koriander, 100 Gramm Käse, eine halbe Avocado, der Saft einer halben Limette, eine kleine Dose Kidneybohnen, 100 Gramm Schmand und Salsa benötigt.

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Zuerst den Käse reiben. Dann die Avocado würfeln und mit Limettensaft beträufeln. Die Kidneybohnen abspülen.

Anschließend Eier mit Milch, Gewürzen und Koriander verquirlen. Daraus in der Pfanne zwei Omeletts ausbacken. Mit Bohnen, Käse und Avocado füllen und zuklappen.

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Serviert wird das Omelett mit Schmand und Salsa.

Pasta mit grünem Spargel (zwei Portionen)

Für die Pasta mit grünem Spargel braucht es 500 Gramm vorgekochte Pasta aus dem Kühlschrank, 250 Gramm grünen Spargel, einen halben Esslöffel Olivenöl, 100 Gramm Schmand, den Saft einer halben Zitrone, Salz und Pfeffer.

Den Spargel in Stücke schneiden und etwa fünf Minuten in Olivenöl anbraten. Den Schmand mit Zitronensaft und etwas Wasser erwärmen und würzen.

Dann alles mit der Pasta vermengen und mit dem Spargel servieren. In der Bärlauch-Saison können zehn Blätter Bärlauch ergänzt werden. Die Hälfte kommt feingehackt in die Schmand-Soße, die andere Hälfte als Topping obendrauf.

Gebackener Feta aus dem Ofen (zwei Portionen)

Für den gebackenen Feta werden zwei Esslöffel Olivenöl, 400 Gramm Feta, eine Knoblauchzehe, eine grüne Paprika, zwei weiße Zwiebeln, etwa zehn Cherrytomaten, Salz, Rosmarin und Thymian benötigt.

Zuerst den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Den Feta in eine geölte Auflaufform legen, mit Öl beträufeln und mit gehacktem Knoblauch bestreuen. Dann Paprika und Zwiebeln in Scheiben schneiden. Die Tomaten halbieren. Alles auf dem Feta verteilen und leicht salzen.

Der Feta wird etwa 30 Minuten gebacken. Zum Schluss kann er optional gegrillt werden. Garniert wird er mit Rosmarin und Thymian.

Dazu passen Brot und Zaziki. (dpa/mp)



