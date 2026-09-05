Lesestoff für Elbstrand, Balkon und Parkbank: Das sind die 20 Spätsommer-Favoriten der MOPO-Redaktion.

MOPO-Reporter Alexander Palm und Viola Dengler mit zwei ihrer persönlichen Buchtipps für die letzten (warmen) Tage des Sommers. Katharina Langenbach

Noch einmal Sonne auf der Haut, ein Platz am Wasser oder im Park und ein gutes Buch in der Hand: Viel mehr braucht es für die letzten (warmen) Tage des Jahres eigentlich nicht. Bevor Hamburg endgültig in Richtung Herbst abbiegt, bleibt noch Zeit für ein paar Stunden Lesestoff unter freiem Himmel – am Elbstrand, auf dem Balkon oder einfach auf der Parkbank. Für alle, die den Sommer noch ein bisschen festhalten wollen, hat die MOPO-Redaktion ihre persönlichen Favoriten gesammelt. Herausgekommen sind 20 Buchtipps für den Spätsommer: von Sommerromanen und Klassikern über Thriller und Fantasy bis zu ungewöhnlichen Fundstücken.

1. Das Leben fing im Sommer an – Christoph Kramer (2025)

Freibad, Fußball-WM und die erste große Liebe: Christoph Kramers Debütroman führt zurück in den Sommer 2006. Kiepenheuer & Witsch

Ann-Christin Busch: Der eine Sommer, den man nie vergisst – Freibadpommes, gute Freunde und der erste Kuss. Eine kurzweilige Hommage an unbeschwerte Tage und Flirts per SMS. „Das Leben fing im Sommer an“ ist perfekt für die Strandtasche geeignet. Im literarischen Überraschungserfolg von Ex-Nationalspieler Christoph Kramer (Taschenbuch 13 Euro) spielt der Fußball mal die Nebenrolle.

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2. Der Einsiedlersommer – Anne Sverdrup-Thygeson (2026)

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In „Der Einsiedlersommer“ sucht eine junge Biologin in Norwegen nach einem seltenen Käfer und findet dabei eine ungewöhnliche Freundschaft. dtv

Anke Geffers: „Der Einsiedlersommer“, Sverdrup-Thygesons erster Roman, erscheint jetzt in fünfzehn Ländern weltweit. Hier geht vordergründig um Insekten, genauer gesagt, um den vom Aussterben bedrohten Eremiten-Käfer. Hauptprotagonistin Eva macht sich in der norwegischen Wildnis auf die Suche nach dem seltenen Käfer und findet dabei eine fast doppelt so alte, in der Einsamkeit lebende Freundin, auch sie eine Eremitin. Mit der kämpft sie gemeinsam für den Erhalt eines Waldes, der dem Tagebau zum Opfer fallen soll. Die Auszeit in den norwegischen Wäldern hilft der jungen Biologin schließlich, ihre eigene Trauer und Einsamkeit zu bewältigen.

Wie Eva im Roman hat Anne Sverdrup-Thygeson eine Vorliebe für alte Bäume. Bei ihrem Hamburg-Besuch inspiziert sie die uralten Eichen im Jenisch Park, die für die Eremiten optimale Lebensbedingungen bieten. Ob hier auch der Eremit zu finden ist? Ja, tatsächlich gehören die denkmalgeschützten Bäume zu den wenigen Lebensräumen der Käfer in Europa.

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„Ich habe über Verlust, Trauer und Hoffnung, über Freundschaft und Einsamkeit, aber auch über den Erhalt von Lebensräumen und den Schutz von bedrohten Arten geschrieben“, sagt die Autorin. Der intensive Pfirsichgeruch, den die männlichen Käfer vor der Paarung im Juli und August absondern, ist in der Nähe bewohnter Bäume auch von Menschen wahrnehmbar. Also: das Buch am besten im Sommer unter einer alten Eiche im Jenischpark lesen. Und sollte es dort nach Pfirsich riechen, könnte ein Eremit in der Nähe sein.

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3. Dem Meer entgegen – Lidija Hilje (2026)

Liebe, Trennung und ein möglicher Neuanfang an der kroatischen Adriaküste: „Dem Meer entgegen“ von Lidija Hilje. hanserblau

Emilia Skibbe: In einer Bar in Zagreb lernt Ivona ihre große Liebe Vlaho kennen. Die beiden gehören einfach zueinander. Doch Jahre später sind sie geschieden, er ist neu verheiratet und Ivona steckt irgendwie in dieser neuen Konstellation mit drin. Mit sehr viel Feingefühl widmet sich Lidija Hilje in diesem Buch den verschiedenen Beziehungen der Charaktere und erzählt deren Geschichte im Setting eines Kroatiens, das vom Kommunismus in die Demokratie übergeht. (Hardcover 24 Euro)

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4. Montauk – Max Frisch (1975)

Ein Wochenende am Atlantik wird für Max Frisch in „Montauk“ zur Reise durch das eigene Leben. Suhrkamp

Alexander Palm: Montauk, ein Dorf an der Atlantikküste, knapp 120 Meilen von New York entfernt. Im Mai 1974 verbringen der Schweizer Schriftsteller Max Frisch und die junge Verlagsangestellte Lynn hier ein Wochenende: Autofahren, Strand, Hotel – ein klassischer Kurzurlaub am Meer. Doch Frischs Gedanken driften ab. Tagebuchartig kreisen sie um vergangene Beziehungen, Ruhm, das Älterwerden und den Tod. Zwei Tage dauert die Ausflucht aus dem eigenen Leben, dann endet sie wieder in Manhattan. First Avenue, Ecke 46th Street: ein „Bye“, Lynn geht und dreht sich nicht mehr um. Ein schmales, melancholisches Buch über die Irrungen und Abschiede einer jeden Vita – und für mich eines, mit dem sich auch der Sommer ehrwürdig verabschieden lässt.

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5. Ways of Seeing – John Berger (1972)

John Bergers „Ways of Seeing“ von 1972 gilt längst als Klassiker darüber, wie wir Kunst und Bilder betrachten. Penguin Books

Nadine Rinke: John Bergers legendäres Buch – im Original von 1972 – ist in seiner gedruckten deutschen Ausgabe überall vergriffen. Auch die englische Version („Ways of Seeing“; Penguin Books, 14 Euro) findet man in Buchläden eher … nie. Wenn man also zufällig über eine Ausgabe dieses popkulturellen Klassikers, dieser Ermutigungsschrift, dieser erstaunlich gut gealterten Anleitung, Kunst neu und auf eine andere Art zu betrachten, stolpert – sagen wir: in einer vollgerummelten Pariser Buchhandlung –, dann greift man besser zu. Auch wenn das bedeutet, dass man alle Pläne für den Tag über Bord wirft, um sich auf einer Bank irgendwo am Canal Saint-Martin in den kurzen Kapiteln festzulesen. Ist dann eben so.

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6. Das Fest – Lucy Fricke (2024)

Ein 50. Geburtstag und eine Reise durch das eigene Leben: Lucy Frickes kurzer Roman „Das Fest“. Claassen

Julian König: Jakob hatte Erfolg als Regisseur, zumindest kurzzeitig. Nun wird er 50 und ist – na klar – zu alt für so ziemlich alles. Die Jüngeren rücken nach. Da bleibt wenig Platz für einen wie ihn. Kinderloser Berliner, weiß, hetero. Und wer hat schon Bock, 50 zu werden. Jakob auf keinen Fall. Feiern will er den Geburtstag erst recht nicht. „Ich bin endlich alt genug, dass ich bei Sonne drinnen bleiben darf.“ Das Leben hat eh nicht mehr viel anzubieten. Wäre da nicht seine gute Freundin Ellen, die am Ehrentag bei ihm auftaucht und das ramponierte Geburtstagskind vor dem weiteren Verfall bewahrt. Sie zwingt ihn vor die Tür und auf einen Weg durch sein Leben.

Jakob trifft wie durch Zufall alte Weggefährten, wie seine große Liebe Inken oder Studienfreund Georg. „Das Fest“ der Hamburger Autorin Lucy Fricke ist eine kleine Perle mit lediglich 144 Seiten. Wunderbar kurzweilig, klug, warm und witzig geschrieben, eine Hommage an Freundschaft, Optimismus und Liebe. Ein Roman, der sich hervorragend an einem Spätsommer-Nachmittag weglesen lässt.

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7. Sophia, der Tod und ich – Thees Uhlmann (2015)

Der Tod klingelt an der Tür und plötzlich beginnt ein ziemlich ungewöhnlicher Roadtrip: „Sophia, der Tod und ich“. Kiepenheuer & Witsch

Viola Dengler: Was passiert, wenn eines Tages der Tod bei einem klingelt und sagt, dass man nur noch drei Minuten zu leben hat? Nun, ich habe laut gelacht. Das muss ein Buch erstmal schaffen. Ich habe am Strand hinter meiner Sonnenbrille geweint und gehofft, niemand würde es sehen. Vergeblich. Reißende Flüsse lassen sich nur schwer unbemerkt trocknen. Und ich habe mir gewünscht, ich hätte diesen sprachlich ebenso reduzierten wie pointierten Roman geschrieben.

Das Zwiegespräch mit dem personifizierten Tod, den klassische Musik traurig macht. Die poltrige Ex-Freundin Sophia, die mit ihrem plötzlichen Auftauchen das Leben des sterbenden Erzählers verlängert. Der darauffolgende Roadtrip. Dieser Roman ist eine der klügsten und lustigsten Beobachtungen des Lebens, die ich je gelesen habe.

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8. Alles, was du im Leben wissen musst, hast du schon als Kind gelernt – Robert Fulghum (1989)

Robert Fulghum sucht die großen Regeln für ein gutes Leben ausgerechnet in den Lektionen der Kindheit. Goldmann

Michael Reis: Wie führt man ein gutes Leben? Wie geht man mit anderen um? Und warum machen wir uns eigentlich alles so kompliziert? Die Antworten auf viele dieser Fragen haben wir längst gelernt – im Kindergarten. Robert Fulghum erinnert mit viel Humor daran, dass zwischen Bauklötzen, Matsch und Mittagsschlaf erstaunlich viel fürs Leben steckt. (Taschenbuch 18 Euro)

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9. Lolita – Vladimir Nabokov (1955)

Sprachlich brillant und inhaltlich verstörend: Vladimir Nabokovs „Lolita“ erzählt von Missbrauch, Besessenheit und der Macht eines manipulativen Erzählers. Rowohlt / rororo

Viola Dengler: Lolita. Der Name von Nabokovs Titelfigur ist längst ein fester Begriff geworden. Das Bild des frühreifen, verführerischen Mädchens ist jedoch nur die Projektion des Erzählers Humbert Humbert. Lolita selbst ist ein schlichtes amerikanisches Kind, das mit zwölf Jahren in die Fänge des pädophilen Intellektuellen gerät, der ihr Leben zerstört.



Ich war vielleicht 16 Jahre alt, als ich den Roman zum ersten Mal entdeckte. Damals, im Beachclub Central Park (Schanze), die Füße im Sand, las ich das erste Kapitel einer Freundin vor. Seither hat mich der Roman nicht mehr losgelassen.



Die sprachliche Eleganz und die ironisch-spöttischen Brechungen in den intellektuellen und poetischen Ausführungen des Erzählers sind beispiellos. Lolita ist ein verstörender Roman über Besessenheit, menschliche Abgründe, sexuellen Missbrauch und die manipulative Kraft der Sprache.

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10. Botanik des Wahnsinns – Leon Engler (2025)

Zwischen Familiengeschichte, Psychiatrie und schwarzem Humor fragt Leon Englers „Botanik des Wahnsinns“, was eigentlich normal ist. DuMont

Emilia Skibbe: Ein Mann hat große Angst davor, verrückt zu werden, und landet schließlich in der Psychiatrie, allerdings als Psychiater. Klingt absurd? Ist es auch und genauso geschrieben. Lustig, verblüffend und um die Ecke gedacht, erzählt Leon Engler eine Geschichte über psychische Krankheiten und die Frage, was ist schon normal? (Taschenbuch 14 Euro)

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11. Das Schweigen meiner Schwestern – Stine Volkmann (2023)

Vier Schwestern kehren nach Langeoog zurück und werden dort von einem alten Familiengeheimnis eingeholt. FISCHER Krüger

Laura Stief: Vier Schwestern, ein Treffen auf Langeoog und jede Menge alte Geheimnisse – aus dem vermeintlichen Familiendrama wird ziemlich schnell ein echter Psychothriller. Die Spannung war stellenweise kaum auszuhalten und durch die Zeitsprünge setzt sich die Geschichte Stück für Stück zusammen. Perfekte Sommerlektüre für Nordsee-Fans und alle, die spannende Familiengeschichten mögen – große Empfehlung!

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12. Der Gott des Waldes – Liz Moore (2024)

Eine 13-Jährige verschwindet aus einem Sommercamp, 14 Jahre nachdem ihr Bruder am selben Ort spurlos verschwand. C.H.Beck

Ann-Christin Busch: Ein kleiner Junge verschwindet in einem Naturreservat – und vierzehn Jahre später auch seine 13-jährige Schwester. Die Familie sucht zwar nach ihnen, aber irgendetwas stimmt nicht. Und was hat der gruselige „Schlitzer“ mit all dem zu tun? Ein packender Thriller über Wohlstandsverwahrlosung und Freundschaft, den man schwer zur Seite legen kann: „Der Gott des Waldes“, Liz Moore (Taschenbuch 18 Euro)

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13. Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert – Joël Dicker (2012)

Eine Leiche im Garten eines Schriftstellers setzt in Joël Dickers Bestseller eine jahrzehntealte Geschichte wieder in Gang. Piper

Melina Wendt: Eine Leiche im Garten eines berühmten Schriftstellers, ein vor 33 Jahren verschollenes Mädchen und ein prekäres Verhältnis. All das wird ihm zum Verhängnis. Lediglich ein früherer Schüler hält zu ihm und beginnt Ermittlungen auf eigene Faust. Zwischen unerwarteten Wendungen, Drama, Liebe und Krimi fühlt man sich fast als ein Teil des Geschehens.

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14. Nebelbeute – Benjamin Cors (2026)

Ein abgelegenes Bergdorf, mehrere Morde und eine verschwundene Ermittlerin: Benjamin Cors’ Thriller „Nebelbeute“. dtv

Olaf Wunder: Sonderermittlerin Mila Weiss zieht sich für eine Auszeit in ein abgelegenes, von dichtem Nebel umhülltes Bergdorf zurück, um dort auf eigene Faust einem verhassten Phantom aus ihrer eigenen Vergangenheit nachzuspüren. Doch kaum ist sie am Ziel angekommen, erschüttern makabre Mordfälle die kleine Gemeinschaft und Mila verschwindet plötzlich spurlos. Ihr Kollege Jakob Krogh und die Ermittler der Gruppe 4 nehmen umgehend die Verfolgung auf und geraten rasch in das hochgefährliche psychologische Spiel eines Serienkillers.

Mit „Nebelbeute“ legt Autor Benjamin Cors bei dtv für 13 Euro einen extrem packenden und atmosphärisch dichten Alpen-Thriller vor. Der Roman besticht durch sein hohes Erzähltempo, vielschichtige Charaktere und scharfe Wendungen, die bis zur letzten Seite fesseln. Für Fans moderner Kriminalliteratur und vielschichtiger Ermittlerteams ist dieses Werk ein absoluter Pflichtkauf.

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15. Abgeschnitten – Sebastian Fitzek & Michael Tsokos (2012)

Präparierte Leichen, eine entführte Tochter und ein von der Außenwelt abgeschnittenes Helgoland: „Abgeschnitten“. Knaur

Melina Wendt: Eine evakuierte Hochseeinsel, präparierte Leichen und Hinweise auf das Verschwinden seiner Tochter Hannah bewegen Rechtsmediziner Paul Herzfeld zu ungewöhnlichen Mitteln. Comic-Zeichnerin Linda ist die Einzige, die ihm jetzt noch helfen kann. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Täter.

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16. Throne of Glass – Sarah J. Maas (2012)

Assassinin Celaena Sardothien kämpft in Sarah J. Maas’ Fantasyreihe „Throne of Glass“ um Freiheit und gegen einen Tyrannen. dtv

Pauline Dötsch: Für den Sommer-Lese-Marathon kann ich nur die Fantasyreihe Throne of Glass empfehlen. Im Fokus steht eine selbstbewusste und freche Assassinin, die sich in einer magischen Welt gegen einen Tyrannenkönig auflehnt. Band 1 und 2 können sich noch etwas ziehen, ab dem dritten Band ist es die beste Fantasyreihe, die ich bisher gelesen habe! Viele gute Plottwists, emotionale Tiefe und epische Kämpfe.

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17. Mein Mercedes ist größer als deiner – Nkem Nwankwo (1975)

Status, Aufstieg und Absturz im Nigeria der 70er Jahre: Nkem Nwankwos bitterkomischer Roman „Mein Mercedes ist größer als deiner“. Volk und Welt

Alexander Palm: Nigeria in den 1970er Jahren. Die Hitze steht über Lagos, Busse drängen sich durch die Metropole, Dieselwolken hängen in der Luft – und mittendrin quetscht Onuma seinen goldenen Jaguar durch den Verkehr, wie ein Ritter auf seinem Ross. Denn Onuma ist einer, der es geschafft hat. Aus dem Dorf in die Großstadt. Universität, prestigeträchtiger PR-Job, schicke Wohnung, großes Auto, schöne Frauen – der kapitalistische Traum.

Nach Jahren kehrt er in seine Heimat zurück, vor allem, um seinen Aufstieg vorzuführen. Doch dort warten alte Konflikte und Rivalitäten. Der Jaguar landet nach einer durchzechten Nacht im Graben und wird von Unbekannten bis auf das Gerippe ausgeschlachtet. Nwankwos Entwicklungsroman skizziert eine postkoloniale Gesellschaft im Aufbruch anhand der Biografie eines Aufsteigers und zeigt bitterkomisch, wie nah Ehrgeiz, Status und Absturz beieinanderliegen. All das in einer fiebrigen Atmosphäre aus flirrender Hitze, Staub und Dauerlärm.

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18. Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an – Suzanne Collins (2025)

Suzanne Collins kehrt nach Panem zurück und erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy bei den 50. Hungerspielen. Oetinger

Pauline Dötsch: Der Fantasyroman aus dem Jahr 2025 entführt Lesende zurück in die bekannte Welt von Tribute von Panem. Die Handlung spielt 24 Jahre vor den Ereignissen rund um Katniss Everdeen und im Fokus steht ihr Mentor Haymitch Abernathy. Im Buch brechen die 50. Hungerspiele an: Doppelt so viele Tribute wie sonst kämpfen in der Arena um ihr Leben – Haymitch ist unfreiwillig ein Teil davon. Suzanne Collins überzeugt erneut mit ihrer spannenden Erzählweise und macht in ihrer Fantasywelt komplexe Themen wie Krieg, Medienmanipulation oder Moral greifbar.

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19. Tod in Hamburg – Richard J. Evans (1987)

Richard J. Evans rekonstruiert in „Tod in Hamburg“ die Cholera-Katastrophe von 1892 und ihre gesellschaftlichen Ursachen. Pantheon

Olaf Wunder: Im heißen August 1892 wird der Tod durch die Wasserleitungen der Stadt gepumpt. In seinem Meisterwerk „Tod in Hamburg“ schildert Richard J. Evans diese vergessene Katastrophe erschreckend lebendig. Über 8000 Menschen starben innerhalb weniger Wochen an der Cholera – nicht wegen des Virus allein, sondern durch politisches Versagen. Aus Profitgier sparte der Senat an Trinkwasserfiltern. Während die Reichen sauberes Brunnenwasser tranken, tranken die Armen in den überfüllten Gängevierteln das giftige Elbwasser. Evans erzählt diese Tragödie unglaublich plastisch. Der Leser riecht den Gestank der Elbe, spürt die Angst der Familien und die Wut über das Versagen der Elite, bis Robert Koch die Stadt unter Quarantäne stellt.

Für mich ist dieses Buch so faszinierend, weil es unsere Stadtgeschichte radikal freilegt. Es zeigt, wie Krisen eine Gesellschaft entblößen – und erinnert daran, wie teuer das Ignorieren von Warnungen am Ende bezahlt wird.

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20. Strapazin Nr. 160 – Hier kocht das Gemüse (2025)

Gemüse mit Humor: Ausgabe 160 des Comic-Magazins „Strapazin“ dreht sich ganz ums Kochen und Essen. Strapazin

Nadine Rinke: Diese Ausgabe des Comic-Magazins „Strapazin“ ist ziemlich genau ein Jahr alt. Erschienen im September 2025, gekauft auf der Messe des „Comicfestivals Hamburg“ einen Monat später. Aber mit „Hier kocht das Gemüse“ (15 Euro, strapazin.de) verhält es sich wie mit gutem Rotwein: (man) wird noch lustiger. Ich habe beim Lesen jedenfalls viel gelacht. Zeichnungen, Fotos und Comics rund ums Kochen und Essen – von komischen Leuten wie Rattelschneck, Stefanie Sargnagel, Katz & Goldt und Miriam Wurster. Dazu seitenweise Buch-Tipps. Köstlich! Gerne schon vormerken: Vom 2. bis 4. Oktober gibt’s das nächste „Comicfestival Hamburg“.

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