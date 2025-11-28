„Wir würden diese Winterzeit gar nicht durchhalten, ohne Kerzen anzuzünden“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Pastor Sieghard Wilm von der St. Pauli Kirche über die besondere Stimmung der Adventszeit, über Licht in dunklen Tagen und darüber, warum Weihnachten ohne Glitzern, Funkeln und Gemeinschaft kaum auszuhalten wäre.

Er erzählt, wie er Geschenke antizyklisch kauft, warum Oper und Kultur für eine Stadt unverzichtbar sind, was auf dem Kiez in Sachen Sicherheit gerade passiert – und weshalb Awareness, Offenheit und ein freundlicher Blick manchmal mehr bewirken als große Worte.

Außerdem geht es um Pyrotechnik, Barkassenfahrten, Lakritzduft am Schlump, seine liebsten Advents- und Weihnachtslieder und die Frage, wie St. Pauli in unruhigen Zeiten zusammenhält. Eine Folge über Lichter, Haltung und das gute Gefühl, dass niemand allein durch die Dunkelheit gehen muss.

Folge 940 (Freitag, 28. November 2025) mit Sieghard Wilm

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.