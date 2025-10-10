„Wir haben kein Bargeld in der Finanzbehörde. Ein Einbruch lohnt sich nicht.“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel zu Gast. Gemeinsam mit Lars Meier spricht er über die Volksentscheide in der Stadt und erklärt, warum er sich auch als Privatperson politisch äußert. Außerdem geht es um höhere Bußgelder für Müll und Zigarettenkippen, die zu einer saubereren Stadt beitragen sollen, und um positive Nachrichten aus Hamburg – denn laut einer aktuellen Umfrage gelten Hamburgerinnen und Hamburger als die sympathischsten Deutschen. Dressel verrät außerdem, warum er Neuwerk liebt, welche Rolle Künstliche Intelligenz in der Verwaltung spielt und wie die Olympia-Bewerbung Hamburg voranbringen könnte.

Folge 935 (Freitag, 10. Oktober 2025) mit Andreas Dressel

