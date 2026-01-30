„Wir fiebern mit, gerade weil Olympia für so viele Kinder eine Motivation sein kann“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Susan Zetzmann, Geschäftsführerin von Bäderland Hamburg, zu Gast. Sie spricht über ihr Ankommen in der Hansestadt, ihre Begeisterung für das Leben am Wasser und darüber, wie Hamburg künftig noch stärker als Stadt am Wasser erlebbar werden kann. Außerdem geht es um KI-gestützte Ertrinkungserkennung, mögliche Badestellen an der Alster sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Sicherheit und Datenschutz. Darüber hinaus erzählt Susan Zetzmann, warum sie bei der Olympia-Bewerbung mitfiebert, weshalb Schwimmen für sie weit mehr ist als ein Beruf und welche Bedeutung Motivation und Perspektiven für Kinder und Jugendliche haben.

Diese Folge wird präsentiert von „Hamburg hört hin – Musik im Dunkeln“, dem Konzert am 16. März 2026 in der Laeiszhalle zugunsten des Dialoghauses Hamburg, veranstaltet vom gemeinnützigen Verein MenscHHamburg. Tickets unter: www.musikimdunkeln.com.

Folge 946 (Freitag, 30. Januar 2026) mit Susan Zetzmann

