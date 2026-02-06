„Wenn die junge Generation sagt: Wir wollen Olympia – dann will ich das auch.“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Rolf Zuckowski zu Gast. Er spricht über sein bevorstehendes Konzert „Musik im Dunkeln“ in der Laeiszhalle und darüber, wie das Hören und Musizieren ohne visuelle Ablenkung die Wahrnehmung von Musik verändern kann. Außerdem geht es um seinen Alltag am Süllberg, nachbarschaftliche Hilfe beim Schneeräumen und seine Begeisterung für Meteorologie. Darüber hinaus erzählt Zuckowski von seinem ersten Hauskauf, handwerklichen Experimenten – und warum er die Hamburger Olympia-Bewerbung aus Sicht der jungen Generation grundsätzlich unterstützt.

Folge 947 (Freitag, 6. Januar 2026) mit Rolf Zuckowski

