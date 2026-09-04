Diese Woche spricht Dr. Melanie Leonhard über den Arbeitsmarkt, die SMM und das Pokalspiel des HEBC gegen Borussia Dortmund.

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Hamburgs Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation, Dr. Melanie Leonhard, zu Gast. Mit Lars Meier spricht sie über den Arbeitsmarkt, die SMM und den DFB-Pokalabend des HEBC gegen Borussia Dortmund. Außerdem geht es um den HSV, die Sternbrücke und Bahnverspätungen.

Diese Folge wird präsentiert von der Rainer Abicht Elbreederei. Am 30. September feiert Abicht 100 Jahre mit der „Polonaise Blankenese“: Von 19 bis 22 Uhr geht die Flotte auf Formationsfahrt über die Elbe. Tickets kosten 10 Euro, der Erlös geht an gemeinnützige Organisationen in Hamburg.

Tickets und alle Infos gibt’s auf abicht.de.

Folge 972 (Freitag, 4. September 2026) mit Dr. Melanie Leonhard

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„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt. (mp)