„Über Inklusion wurde nach dem Referendum kaum noch darüber gesprochen“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Heike Sudmann, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft, mit Host Lars Meier über das gescheiterte Olympia-Referendum und die Konsequenzen für Hamburg. Dabei geht es um die Frage, wie sich die Stadt auch ohne Olympische Spiele weiterentwickeln kann, welche Rolle Breitensport, Inklusion und Barrierefreiheit spielen und warum der Senat die Stimmung in der Bevölkerung aus ihrer Sicht falsch eingeschätzt hat.

Heike Sudmann spricht über politische Verantwortung nach der Abstimmung, ihren Stolz auf die vielen Hamburgerinnen und Hamburger, die sich selbst informiert haben, und darüber, warum sie trotz aller Herausforderungen Optimistin geblieben ist. Außerdem geht es um die Altonale, ihren „1A“-Klimaabdruck und Disarstar als aktuelle musikalische Entdeckung. Diese Folge wird präsentiert von Stellenwerk – dem offiziellen Jobportal der Hamburger Hochschulen. Hier findet ihr passende Jobs für jede Phase des Studiums – von Minijobs über Praktika bis hin zu Werkstudentenstellen. Mehr Infos unter: www.stellenwerk.de/hamburg.

Folge 962 (Freitag, 5. Juni 2026) mit Heike Sudmann

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.