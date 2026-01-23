„Toi, toi, toi – ich glaube weiterhin an diese Stadt“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Hubert Neubacher, Geschäftsführer von Barkassen-Meyer und der Rainer Abicht Elbreederei, zu Gast. Im Gespräch geht es um aktuelle Entwicklungen im Hamburger Hafen, den Zusammenschluss zweier traditionsreicher Unternehmen und die Frage, wie sich Wandel und Zuversicht in herausfordernden Zeiten verbinden lassen. Dabei macht Neubacher deutlich, warum er trotz aller Veränderungen optimistisch bleibt und weshalb er fest an die Zukunft Hamburgs glaubt.

Folge 945 (Freitag, 23. Januar 2026) mit Hubert Neubacher

