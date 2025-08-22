Stephan Tölle: „An Halloween trage ich ein T-Shirt vom HSV“

Zum Start der Fußball-Bundesliga spricht Lars Meier in dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ mit dem Schauspieler und bekennenden Fan vom FC St. Pauli Stephan Tölle. Dieser gibt einen Tipp über den Klassenerhalt seines Lieblingsvereins ab und berichtet, wie sein persönliches Ritual vor Stadionbesuchen aussieht. Außerdem verrät er, warum er beim ersten Anlauf durch die Führerscheinprüfung gefallen ist, und berichtet von den aktuellen Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, bei denen er schon zur Stammbesetzung gehört.

Diese Folge wird präsentiert von „Barkassen-Meyer“.

Folge 929 (Freitag, 22. August 2025) mit Stephan Tölle

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.