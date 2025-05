Sieghard Wilm:„Ein offen schwuler Papst ist wahrscheinlicher als eine Päpstin“

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ erläutert Sieghard Wilm, Pastor an der St. Pauli-Kirche, welche Chancen er einer Frau für das Amt des Papstes ausrechnet und was seiner Meinung nach ein erster Schritt in diese Richtung sein könnte. Außerdem verrät er, in welchem Hamburger Szeneclub er noch immer gerne feiert, und gibt seinen aktuellen Lieblingswitz zum Besten.

Diese Folge wird präsentiert von Villa Viva, dem sozialen Gasthaus in Hamburg.

Folge 917 (Freitag, 30. Mai 2025) mit Sieghard Wilm

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.