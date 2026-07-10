Hamburgs Innensenator Andy Grote stellt sich im Podcast den Fragen von Lars Meier. Ein Thema: Mobilitätskonzepte der Zukunft.

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote über das gescheiterte Olympia-Referendum, die Chancen neuer Mobilitätskonzepte wie den Hyperloop und aktuelle Herausforderungen der Stadt.

Außerdem geht es um die Wohnungspolitik in Hamburg, die Situation rund um die Abrigado in Harburg sowie um persönliche Einblicke, von der ersten eigenen Wohnung in Altona bis zur Gemüsebowl mit rohem Blumenkohl.

Diese Folge wird präsentiert vom east Hotel Hamburg. Mitten auf St. Pauli verbindet das east außergewöhnliches Design, ausgezeichnete Kulinarik und hanseatische Gastfreundschaft. Ob Dinner, Drinks oder Kurzurlaub – das east ist eine der besonderen Adressen der Hansestadt. Mehr Informationen unter: www.east-hamburg.de.

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Folge 964 (Freitag, 10. Juli 2026) mit Andy Grote

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.