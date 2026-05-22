Sebastian Kloth: „Altona bildet Hamburg im Kleinen ziemlich gut ab“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ beschreibt Sebastian Kloth, Bezirksamtsleiter Altona, Altona als einen der vielfältigsten und spannendsten Bezirke Hamburgs. Dabei geht es um die Frage, wie sich die unterschiedlichen Lebensrealitäten zwischen Schanze, Ottensen und den westlichen Stadtteilen wie Lurup und Osdorf zusammenbringen lassen und welche Chancen daraus für die Stadtentwicklung entstehen. Zudem spricht er über die Bedeutung von Ehrenamt und gesellschaftlichem Engagement für den Zusammenhalt in der Stadt und ordnet die mögliche Olympiabewerbung für Hamburg als große Chance ein.

Diese Folge wird präsentiert von der Olympia-Kampagne Hamburg. Hamburg will sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben – für internationale Aufmerksamkeit, neue Impulse und ein Sportereignis, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Wenn du das unterstützen willst: Stimme am 31. Mai mit Ja.

Folge 960 (Freitag, 22. Mai 2026) mit Sebastian Kloth

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.