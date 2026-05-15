Johannes Hegemann: „Ich wünsche mir, dass St. Pauli in der ersten Liga bleibt“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht der Schauspieler Johannes Hegemann über seine Fernsehhauptrolle als Olivia Jones und erzählt von Dreharbeiten zwischen High Heels, Performance-Szenen und persönlicher Rollenfindung. Dabei geht es um die Herausforderung, einer Hamburger Ikone gerecht zu werden, aber auch um das Leben zwischen Theaterbühne, Filmset und norddeutscher Wahlheimat. Hegemann spricht über seine Verbundenheit zu Hamburg, die Unsicherheit eines Schauspielerlebens und die Frage, ob er jemals für einen klassischen Bürojob gemacht wäre. Außerdem geht es um Lieblingsorte zwischen Elbstrand und Altonaer Balkon, musikalische Guilty Pleasures, Franzbrötchen und die sportliche Krise des FC St. Pauli.

Diese Folge wird präsentiert von der Olympia-Kampagne Hamburg. Hamburg will sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben – für internationale Aufmerksamkeit, neue Impulse und ein Sportereignis, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Wenn du das unterstützen willst: Stimme am 31. Mai mit Ja.

Folge 959 (Freitag, 15. Mai 2026) mit Johannes Hegemann

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.