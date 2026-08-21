Michy Reincke ist in dieser Folge bei Lars Meier zu Gast. Er spricht über das Schmidt’s Tivoli, Geld und den Hamburger Stadtpark.

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Musiker und Sänger Michy Reincke zu Gast. Mit Lars Meier spricht er über seine besondere Verbindung zum Schmidt's Tivoli, wo er seit 30 Jahren regelmäßig auf der Bühne steht, und darüber, wie sich Hamburg und die Musikbranche verändert haben.

Außerdem erzählt Michy, warum er sein Geld lieber „verreist“ hat, welche Lebensweisheit seiner Großmutter ihn bis heute begleitet und warum der Stadtpark lange seine Hamburger „Hood“ war. Und er spricht darüber, was sich in Hamburg aus seiner Sicht gut entwickelt hat – zum Beispiel mehr Raum und eigene Wege für Radfahrer und Fußgänger.

Diese Folge wird präsentiert vom HEBC. Am 1. September wartet ein echtes Fußballfest: In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es im Volksparkstadion gegen Borussia Dortmund. Lila-Weiß gegen Schwarz-Gelb, Eimsbüttel gegen den BVB. Also: Zieht euch lila an, kommt vorbei und unterstützt den HEBC. Gemeinsam machen wir den Volkspark lila.

Tickets und alle Infos gibt’s auf hebc.de.

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Folge 970 (Freitag, 21. August 2026) mit Michy Reincke

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.