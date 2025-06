Rüdiger Grube: „Hamburg ist eine Stadt, die ideal ist für die Olympischen Spiele.“

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ äußert sich Prof. Dr. Rüdiger Grube, Vorsitzender des HHLA-Aufsichtsrates, begeistert über eine erneute Olympiabewerbung der Hansestadt, übt aber auch deutliche Kritik an Teilen des Konzepts. Darüber hinaus bespricht er mit Lars Meier die aktuellen Schlagzeilen der Woche, in denen es unter anderem um die Insolvenzfälle gleich zweier Hamburger Unternehmen geht.

Diese Folge wird präsentiert von „Das Handtuch werfen. Ein Saunaabend“ – ein politisches Bühnenstück im Thalia in der Gaußstraße.

Folge 918 (Freitag, 06. Juni 2025) mit Sieghard Wilm

