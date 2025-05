Rolf Zuckowski: „Wenn Menschen etwas bewegen wollen, möchte ich dazu beitragen“

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ erzählt Rolf Zuckowski, warum er sich auch mit 78 Jahren noch immer aktiv in der Gesellschaft engagiert und sich unter anderem im Rahmen der Initiative „Appen musiziert“ für den Schutz von kranken oder traumatisierten Kindern und Jugendlichen einsetzt. Außerdem spricht der Musiker über seine aktuelle Konzertreise, die Elbtour 2025, und verrät, welchen Wunsch er an Hamburgs Ersten Bürgermeister hat.

Diese Folge wird präsentiert von Barkassen-Meyer, Ihrem kompetenten Partner im Hamburger Hafen.

Folge 916 (Freitag, 13. Mai 2025) mit Rolf Zuckowski

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.