Philipp Heindl: „Wir wussten, dass SUP ein Megatrend werden kann“

Der Gründer des SUP Club Hamburg spricht in „Wie ist die Lage?“ über die bisherige Saison, seine Pionierfunktion in der Branche und Regeln auf der Alster.

Philipp Heindl und sein Team waren 2010 die ersten, die SUP-Boards auf der Alster verliehen haben. Damals zeigten sich die Hamburgerinnen und Hamburger dem Wassersport gegenüber noch sehr skeptisch– mittlerweile zieht es zahlreiche Menschen auf die Boards. Das macht Philipp Heindl stolz, verrät er in unserem (fast) täglichen Podcast. Warum er SUP für Sport und nicht nur für ein Badevergnügen hält, welche Regeln auf der Alster herrschen und warum Robby Naish eine Inspiration für ihn ist, auch darum geht es in der neuen Podcastfolge.

Die ganze Episode gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Philipp Heindl in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 611 (Dienstag, 04.07.) mit Philipp Heindl

